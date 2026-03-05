Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv

Gigi Becali a făcut planul pentru calificarea în Champions League, după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga! Câți jucători vrea să aducă în vară
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.03.2026 | 18:00
Gigi Becali a facut coloana vertebrala a noului FCSB Incep cu Tarnovanu apoi Duarte Mai are nevoie de 4 titulari Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunțat titularii de la FCSB pe termen mediu și chiar lung. Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali știe exact ce vrea să facă în această vară pentru a se asigura că FCSB are șanse bune la un parcurs cât mai solid în Champions League în viitorul apropiat, bineînțeles cel mai devreme peste două sezoane, întrucât în stagiunea viitoare nu se poate pune problema de așa ceva după ce echipa roș-albastră a ratat accederea în play-off-ul actualei ediții de SuperLiga.

Gigi Becali a schițat scheletul FCSB-ului pentru sezonul viitor, cu scopul câștigării campionatului și calificării în Champions League peste două stagiuni

Așadar, finanțatorul clubului roș-albastru a explicat că la echipa sa există deja în prezent șapte fotbaliști care vor fi titulari incontestabili în eventualul parcurs din preliminariile Ligii Campionilor.

Este vorba despre Ștefan Târnovanu, pentru că în această competiție nu este nevoie de jucător eligibil pentru regula sub 21 de ani, așa cum se întâmplă în campionatul din România, Andre Duarte, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea.

Gigi Becali vrea să aducă șase jucători în vară, patru titulari și două rezerve

În consecință, omul de afaceri a ajuns la concluzia evidentă că mai are nevoie de patru jucători de top care să completeze primul 11. În plus, Becali a mai transmis cu această ocazie și că își dorește să aducă la echipă și doi fotbaliști care să aibă statutul de rezerve, dar care bineînțeles să fie capabili să livreze la un nivel ridicat atunci când se apelează la serviciile lor.

„Fundaș central care mă încântă, și aici e meritul lui Meme. Să îi dăm și o caldă, că după se răcește prea tare, i-am dat prea multe reci. Ca să îi dam una caldă, l-a adus pe Andre Duarte. Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu. Șapte, mai trebuie încă patru. Păi Târnovanu în poartă, ai zis de Liga Campionilor. Deci mai avem nevoie de încă patru.

Miculescu e jucător de competiții mari. Deci patru ca să fie în echipă titulari. Dar trebuie șase, mai trebuie încă doi să fie rezerve stânga-dreapta, pentru Cisotti și David Miculescu. Ne trebuie 5-6 jucători, ne trebuie fundaș central.

Bine, să vedem Ngezana dacă se operează. Dacă nu se operează, nu ai ce să-i faci, nu poți să îl obligi pe jucător. El nu înțelege, el vine de acolo de la el. Păi nu ne despărțim”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Anunțuri de maxim interes făcute de Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
