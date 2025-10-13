Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”

Gigi Becali știe care este cea mai bună echipă de start cu care poate aborda Mircea Lucescu duelul cu Bosnia. Ce spune patronul FCSB despre situația lui Nicolae Stanciu.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 22:02
Gigi Becali a facut echipa de start surpriza a Romaniei cu Bosnia Tot fara Stanciu
EXCLUSIV FANATIK
Cum vede Gigi Becali primul 11 al României în partida cu Bosnia. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a reușit să câștige în fața Austriei, scor 1-0, după un meci extraordinar reușit de elevii lui Mircea Lucescu. Nicolae Stanciu nu a fost prezent la lot, jucătorul fiind accidentat, însă lipsa sa din teren nu a fost vizibilă. Ce spune Gigi Becali despre această situație.

Gigi Becali a făcut echipa de start pentru meciul cu Bosnia

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că a mizat pe vorbele lui MM Stoica, anume că jucătorii austrieci nu sunt în formă, și a crezut în victoria României. Patronul FCSB consideră că echipa de start trimisă de Mircea Lucescu este cea ideală, iar așa trebuie abordat și meciul cu Bosnia.

„(n.r. – V-ați așteptat să batem Austria?) Eu nu mă pricep la echipele străine. MM mi-a spus așa – ‘Ei au numai jucători de clasă, dar nu sunt în formă, nu joacă la echipele de club’. Pe asta am mizat și eu, că nu joacă la echipele lor de club.

Nu au avut nici măcar jumătate de ocazie! Asta înseamnă că echipa noastră a avut atitudine. Mijlocașii, Dennis Man, fundașii centrali, toți și-au făcut datoria”, a declarat Gigi Becali.

Ce spune Gigi Becali despre absența lui Nicolae Stanciu

Întrebat despre absența lui Nicolae Stanciu, Gigi Becali a recunoscut că nu s-a simțit deloc faptul că liderul naționalei nu a fost prezent. Latifundiarul din Pipera susține că Mircea Lucescu ar trebui să mizeze pe aceeași jucători în partida cu Bosnia, chiar dacă Stanciu va reveni la lot.

„(n.r. – S-a simțit lipsa lui Stanciu?) Cum să se simtă? Faptul că am câștigat meciul înseamnă că aceasta era echipa ideală. Așa se gândește în viață! Eu, când a luat roșu Olaru în Grecia, cu PAOK, am zis că el a fost cel mai bun de pe teren. De ce? Pentru că a luat roșu, dar echipa a câștigat. Asta înseamnă că ce a făcut el e ideal, dacă eram în 11, poate ne băteau.

Asta este echipa ideală a României și pentru meciul cu Bosnia. Nu Stanciu, nici altul, asta este echipa ideală! Ce dacă e căpitan Stanciu? Vrei să câștigi meciul, sau să ai căpitanul? Echipa care a fost făcută e cea ideală, pentru că au câștigat”, a adăugat Gigi Becali.

Gigi Becali nu este afectat de faptul că „Il Luce” nu a folosit mai mulți jucători ai FCSB

Mircea Lucescu i-a folosit din primul minut pe Bîrligea și Popescu în meciul cu Austria, ca Tănase, Șut și Târnovanu să fie rezerve neutilizate. Gigi Becali nu s-a arătat deranjat de acest lucru, acesta mizând pe inspirația lui Mircea Lucescu.

„Nu prea mă interesează că nu a jucat Târnovanu. Jucătorii mei cresc la echipa mea, FCSB. Tănase aș fi vrut să joace, doar că eu câștig milioane (n.r. – dacă România se califică la Mondial), nu mă interesează cine joacă. Doar pe Tănase l-aș fi văzut jucând, pentru că e numărul 1 al echipei mele, doar că Lucescu a fost inspirat și a câștigat”, a încheiat Gigi Becali.

Gigi Becali a făcut echipa de start pentru partida cu Bosnia

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
