Gigi Becali a făcut echipa ideală cu care FCSB va lua titlul! Surpriza vine de la Ngezana. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali a transmis cum își dorește să arate „primul 11” al FCSB-ului pentru ultimele meciuri din sezonul regulat, decisive pentru intrarea campioanei în play-off.

Gigi Becali a luat decizia: Siyabonga Ngezana nu va fi scos din primul 11 al FCSB-ului! Cum va juca echipa în ultimele 7 etape din sezonul regulat

Patronul echipei roș-albastre are de gând să folosească numai jucători pe care îi consideră de top de la mijloc în sus. De asemenea, vrea ca linia defensivă să fie și ea una solidă, cu Siyabonga Ngezana în continuare titular, chiar dacă sud-africanul a fost destul de aspru criticat pentru erorile din ultima perioadă, astfel încât noul portar Matei Popa, în vârstă de doar 18 ani, să fie protejat de apărătorii din fața sa pentru a nu fi predispus la gafe în contextul lipsei de experiență.

„Ca să câștig meciurile, trebuie să joc cu jucători ca să nu ajungă echipa adversă la poartă. Echipa asta a mea, dacă eu am așa: Cisotti stânga, David Miculescu în dreapta, Olaru, Bîrligea, Tănase cu Arad ăsta care a venit acum la mijlocul terenului, adică 4-1-4-1 cum ar veni sau 4-2-3-1 cu Tănase, ăștia sunt numai jucători unul și unul care fac diferența. Ca să joc așa, mie îmi cade unul. Dacă joc așa, nu poate să îmi stea nimeni în față.

A venit și ăsta (n.r. Andre Duarte) și cu Ngezana, încet-încet încep să se coreleze. Radunovic, lui Crețu nu am ce să îi zic, își face datoria. Radunovic și el e fotbalist. Ngezana cu Duarte, de ce să nu îl bag pe Ngezana? Dawa trebuie să se ducă să se verifice. O să joace Ngezana și cu Duarte și cu asta basta. Toți ăștia îl vor proteja (n.r. pe Matei Popa)”,

Cum ar urma deci să arate primul 11 ideal al FCSB-ului de acum înainte: Popa – Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic – Ofri Arad – Miculescu, Olaru, Tănase, Cisotti – Bîrligea

Cum s-a luat decizia ca Matei Popa să intre titular în poartă la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, a lămurit și acest subiect de maxim interes în acest moment pentru fanii echipei roș-albastre:

„Băiatul ăsta apără, crezi că eu de capul meu? Ei au spus (n.r. colaboratorii săi de la FCSB), de la ei a venit. Am zis că îl punem pe Zima și ei mi-au spus mie că atunci să îl băgăm pe copil, că arată foarte bine la antrenamente. Ei mi-au spus, știam eu de el? De unde știam eu? Habar nu aveam că avem un portar Popa.

Asta e hotărârea mea, Donnarumma apăra la 16 ani. Nu că e noul Donnarumma, dar poate că are tărie de caracter mai mare decât Donnarumma. De unde știm?”.