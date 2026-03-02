Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a început deja să ia măsuri, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Patronul campioanei României a anunțat înființarea unui nou departament de scouting, iar primul nume cu care urmează să bată palma este Adrian Ilie, fostul mare fotbalist și specialist FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali nu a fost mulțumit de ultimele campanii de transferuri ale FCSB-ului, iar acest lucru s-a văzut și în rezultatele înregistrate de campioana României în SuperLiga. Formația antrenată de Charalambous și Pintilii va evolua în play-out în acest sezon și va lupta pentru o calificarea in extremis în preliminariile UEFA Conference League.

Pentru a redresa corabia și pentru a nu întâmpina și pe viitor astfel de obstacole, Gigi Becali a anunțat înființarea unui „birou de scouteri”. Acest departament ar urma să fie format din 4-5 specialiști sau foști mari jucători, iar primul nume este Adrian Ilie. .

„Păi și cu el vorbesc (n.r. cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Dă-i numărul și sună-mă. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe lângă Adrian Ilie, celălalt nume pe care . De altfel, latifundiarul din Pipera l-a pomenit pe finul său și duminică seară, imediat după victoria pe care FCSB a obținut-o cu UTA, scor 4-2.

„O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.

Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi și cu Mirel facem și punem la analiză. ‘Ăsta, ăsta, ăsta’.

Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca când vor vrea sau vor sta pe bară că nu-i vor băga în lot”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali, ultimele detalii despre venirea lui Adrian Ilie la FCSB: „Gata, e la mine”

Ulterior, Gigi Becali a reluat varianta Adrian Ilie la FCSB. Omul de afaceri l-a lăudat pe fostul mare fotbalist român pe care îl așteaptă cu brațele deschise pentru a pune umărul la viitoarele performanțe ale roș-albaștrilor.

„Uite, vezi, l-am găsit pe primul, la tine la emisiune. N-are nevoie, Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.

Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

2007-2008 este sezonul în care Adi Ilie (manager sportiv) a mai lucrat cu Gigi Becali la FCSB

Ce spun suporterii despre varianta Adrian Ilie la FCSB. Anunțul lui Gigi Mustață

Gigi Mustață a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA varianta ca Adrian Ilie să vină la FCSB. Liderul Peluzei Nord a roș-albaștrilor a dezvăluit că suporterii plănuiau să faci insistența la adresa conducerii pentru ca Adi Ilie „Cobra” să preia funcția de manager general la FCSB.

„Aseară, când veneam spre București, am auzit de propunerea lui Gigi Becali pe care vrea să o facă pentru Mirel Rădoi. Atunci am spus, dacă Mirel nu acceptă, atunci o discutăm la nivel de conducere și suporterii au fost foarte bucuroși când au auzit că propunerea noastră ești tu (n.r. Adrian Ilie).

Oricum, Adi Ilie, era și propunerea noastră. Cu aceeași propunere veneam și noi. În momentul în care Mirel Rădoi nu o să accepte, și eram sigur că Mirel nu o să accepte decât funcția de antrenor, cu siguranță pentru noi obiectivul numărul 1 era să insistăm la adresa conducerii și să-l aducă pe Adrian Ilie.

Eu îl știu pe Adi Ilie un adevărat profesionist. Da, și propunerea noastră e Adrian Ilie. (n.r. de ce Adrian Ilie?) În primul și în primul rând, Adrian Ilie are în suflet culorile roș-albastre, este stelist adevărat și noi îl apreciem foarte mult. A dat tot timpul dovadă de profesionalism și atunci nu ai cum să dai la o parte un om ca Adrian Ilie.

(n.r. de unde stiți că Mirel nu a acceptat?) Cu siguranță Mirel Rădoi va refuza, nu o să vrea manager general. Ne mai interesăm și noi, știm foarte bine. Eu știu că Mirel își dorește foarte mult să antreneze. Eu nu pot comenta nimic, dacă vrea să antreneze FCSB. Știți foarte bine că Mirel Rădoi nu o să accepte niciodată ca Gigi să se bage la echipă”, a fost anunțul lui Gigi Mustață.

55 de apariții și 13 goluri are Adi Ilie la naționala României

3 titluri de campion al României are în palmares Adi Ilie, alături de Steaua