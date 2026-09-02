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Gigi Becali (68 de ani) dorește să întărească lotul FCSB-ului în ultimele zile ale perioadei de mercato, iar una dintre ținte este fotbalistul lui CFR Cluj, Meriton Korenica. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit că ar fi dispus să achite 500.000 de euro pentru fotbalistul din Kosovo, o sumă mai mică decât cea oferită de Universitatea Craiova. Acesta a vorbit și despre un posibil transfer al lui Jovo Lukic.

Gigi Becali, ofertă pentru Meriton Korenica

Gigi Becali a anunțat că a oferit 500.000 de euro pentru Meriton Korenica. „Eu am făcut o ofertă de 500.000 de euro și atât. Eu nici nu știam că-l vrea Rotaru. Să-l ia el, atunci. Eu nu fac licitații. Dacă vreau, iau. Ce, sunt idiot? Unii încearcă să facă licitație între mine și Rotaru. Eu nu fac! Nu dau peste Rotaru. Să-l ia Rotaru.

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Varga a zis că are din America vreo 800.000 de euro. Eu nu dau 800.000 de euro. Și că are ofertă de 700.000 de euro de la Craiova. Să-l dea la Craiova atunci! Eu am dat mai puțin decât Rotaru. Nu fac licitație. Un milion nu dau! Doamne ferește! Ce, am băut gaz? Cum să dau un milion de euro pe Korenica?

Pe mine nu mă păcălesc. Eu am bani, dar la mine nu există licitație”, a afirmat patronul FCSB-ului, conform . FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 1 septembrie pentru Meriton Korenica, iar Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA la CFR Cluj și motivul pentru care acesta ar putea să continue la formația patronată de Neluțu Varga.

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Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic

FCSB a rămas cu doar doi atacanți în lot după plecarea lui Daniel Bîrligea în Serie A: Arnold Garita și Alexandru Stoian. În acest context, Gigi Becali dorește să îl transfere pe Jovo Lukic de la Universitatea Cluj. „Mă interesează Lukic. Dau maximum 1,5 milioane de euro. Dacă vor 2,5 milioane, nu-l luăm. Nu am trimis ofertă, doar am anunțat public. Să facă ce vor”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menționate mai sus.

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În acest context, e greu de crezut că mutarea se va concretiza, deoarece U Cluj solicită o sumă mai mare în schimbul atacantului. „Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta”, afirma președintele lui U Cluj, Radu Constantea, la începutul lunii august, într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.