Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv

Gigi Becali și-a făcut deja planul pentru anul 2026. Ce obiective și-a trasat patronul FCSB în preajma sărbătorilor de iarnă.
Iulian Stoica
31.12.2025 | 11:35
Gigi Becali a facut planul pentru 2026 Trei cupe de castigat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026. Foto: Colaj Fanatik
În ciuda faptului că a început sezonul slab, FCSB s-a redresat pe finalul anului și a reușit să se apropie la doar două puncte de play-off. Gigi Becali, patronul echipei, știe deja cum va arăta a doua parte a stagiunii pentru clubul său.

Gigi Becali a făcut planul pentru 2026

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că are aspirații uriașe pentru anul 2026. Patronul FCSB susține că echipa sa va câștiga atât Cupa, campionatul, cât și UEFA Europa League, ceea ce i-ar aduce un câștig de 25 de milioane de euro.

Omul de afaceri nu se teme de duelurile cu Dinamo Zagreb, respectiv Fenerbahce. Cât despre meciul cu turcii, Gigi Becali a declarat că se va ruga la Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, astfel că formația antrenată anterior de Jose Mourinho nu va avea nicio șansă pe Arena Națională.

Gigi Becali speră la trei cupe la finalul sezonului

„(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!

Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
