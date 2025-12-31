Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv

În ciuda faptului că a început sezonul slab, FCSB s-a redresat pe finalul anului și a reușit să se apropie la doar două puncte de play-off. Gigi Becali, patronul echipei, știe deja cum va arăta a doua parte a stagiunii pentru clubul său.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că are aspirații uriașe pentru anul 2026. Patronul FCSB susține că echipa sa va câștiga atât Cupa, campionatul, cât și UEFA Europa League, ceea ce i-ar aduce un câștig de 25 de milioane de euro.
Omul de afaceri nu se teme de duelurile cu Dinamo Zagreb, respectiv Fenerbahce. Cât despre meciul cu turcii, Gigi Becali a declarat că se va ruga la Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, astfel că formația antrenată anterior de Jose Mourinho nu va avea nicio șansă pe Arena Națională.
„(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!
Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.
Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.