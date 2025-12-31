Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a început sezonul slab, FCSB s-a redresat pe finalul anului și a reușit să se apropie la doar două puncte de play-off. Gigi Becali, patronul echipei, știe deja cum va arăta a doua parte a stagiunii pentru clubul său.

Gigi Becali a făcut planul pentru 2026

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Patronul FCSB susține că echipa sa va câștiga atât Cupa, campionatul, cât și UEFA Europa League, ceea ce i-ar aduce un câștig de 25 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri nu se teme de duelurile cu Dinamo Zagreb, respectiv Fenerbahce. Cât despre meciul cu turcii, Gigi Becali a declarat că se va ruga la Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, astfel că nu va avea nicio șansă pe Arena Națională.

Gigi Becali speră la trei cupe la finalul sezonului

„(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!

ADVERTISEMENT

Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.