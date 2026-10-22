Gigi Becali a făcut planul pentru titlu! „În iarnă se vor întâmpla nenorociri! Nu mai am încredere în nimeni”

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FCSB vine după un sezon în care a jucat în premieră în play-out. Nici actuala stagiune nu a început prea grozav pentru „roș-albaștrii”, dar Gigi Becali are deja planul pregătit pentru ca echipa lui să revină în topul ierarhiei din SuperLiga. Patronul bucureștenilor a anunțat noi transferuri în mercato de iarnă, el urmând să se ocupe personal de cei care vor veni.

Gigi Becali a spus ce plan aplică la FCSB pentru titlu

După ce a luat prima măsură de redresare a situației echipei prin aducerea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, Gigi Becali își continuă demersurile. Latifundiarul din Pipera a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre strategia pe care o implementează în perioada următoare. Patronul „roș-albaștrilor” va face minim 4 transferuri în mercato de iarnă, de care se va ocupa personal. „O să facem față până în iarnă. Adică să rămânem așa, să nu se mărească distanța față de Dinamo, Craiova și Rapid. Adică să batem Rapid și să mai recuperăm, să fim la 7-8 puncte de primul loc după. În iarnă se va întâmpla nenorocirea. Aduc eu fotbaliști, nu mai las pe nimeni. Aduc 4-5 jucători!”.

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Jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB

Ulterior, Gigi Becali a dezvăluit posturile pe care dorește să le întărească la FCSB. El este interesat să aducă fotbaliști în toate compartimentele, mărturisind că ar urma să fie 5 transferuri în total. „Vreau jucători pe posturile de 6, 10, 9… și un atacant de bandă, și un fundaș central, deci 5 jucători. Nu se mișcă nimic dacă nu văd eu jucătorul. Nimeni, nu mai am încredere în nimeni! La concluzia asta am ajuns… Ei lucrează toți, ei fierb laptele, eu aleg spuma! Eu scot untul!”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit despre derby-ul cu Rapid

Pentru FCSB urmează un derby cu Rapid. Meciul dintre cele două rivale este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la 21:00 și va conta în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Gigi Becali este convins că un succes al formației sale ar însemna garantat ascensiunea imediată. „Meciul cu Rapid nu că este important, e cel mai important! De ce!? Dacă batem, și trebuie să îi batem, că nu avem încotro, imediat ne vom ridica!”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB și Rapid, lovituri încasate chiar înaintea derby-ului

Înainte să se confrunte, FCSB și Rapid au primit ambele vești neplăcute. În cazul formației gazdă, din informațiile FANATIK, șansele ca Denis Drăguș să fie pe teren la derby-ul de sâmbătă de pe Arena Națională . FANATIK a mai aflat că meciul la care e foarte posibil ca atacantul să fie pe teren este partida din etapa a 14-a, U Cluj – FCSB, programată pe 2 noiembrie. De partea cealaltă, nici Daniel Pancu nu va avea la dispoziție unul dintre elevii săi importanți. Mai exact, FANATIK a aflat că giuleștenii au sperat să îl poată recupera pe Cătălin Vulturar pentru acest meci, dar tânărul fotbalist continuă însă să aibă probleme medicale, iar șansele ca acesta să fie disponibil pentru partida de sâmbătă .