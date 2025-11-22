Sport

Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu am fost niciodată dezamăgit ca în seara asta!”

Gigi Becali a ieșit la atac imediat după FCSB - Petrolul. Critici dure la adresa jucătorilor săi. Ce a spus despre șansele campioanei de a mai ajunge în play-off.
Mihai Dragomir
22.11.2025 | 23:08
Gigi Becali a facut praf pe toata lumea dupa FCSB Petrolul 11 Nu am fost niciodata dezamagit ca in seara asta
Gigi Becali, la pământ după FCSB - Petrolul 1-1. Sursa Foto: Sport Pictures.
FCSB a reluat campionatul cu meciul de acasă cu Petrolul. Campioana en-titre s-a încurcat în etapa a 17-a cu prahovenii, bifând doar o remiză (scor 1-1). Gigi Becali a făcut iureș imediat după meci.

Gigi Becali, exasperat după FCSB – Petrolul 1-1

Criza se adâncește la FCSB, iar echipa lui Gigi Becali nu reușește să lege o serie de victorii în campionat. Deși au condus Petrolul și au avut multe alte șanse să înscrie, bucureștenii s-au văzut egalați și în imposibilitatea de a mai modifica apoi tabela de marcaj.

Gigi Becali a intrat în direct imediat după fluierul final al meciului de pe Arena Națională din etapa cu numărul 17 din SuperLiga și și-a vărsat dezamăgirea în direct.

„Nu avem speranțe. Jocul echipei nu dă speranțe. Joc haotic, țin de minge mult. David Miculescu ține mult de minge. Tavi Popescu, Cisotti. Nu mai văd orizontul. Nu văd viitor bun!”, a reacționat Gigi Becali la TV Prima Sport.

Gigi Becali, noi critici la adresa lui Darius Olaru după FCSB – Petrolul 1-1

Când vine vorba de jucătorii săi, Gigi Becali a fost extrem de supărat pe prestația lui Darius Olaru, cel care are o poreclă atipică încă din copilărie. Latifundiarul din Pipera nu își explică ce se întâmplă cu forma inconstantă a mijlocașului său.

„Nu știu ce să mai fac cu Olaru, nu mai e fotbalist, toate mingile le pierde, nu are nicio inspirație. Nu mă pot gândi la viitor. Nu joacă echipa! Nu mai ai viitor, nu văd agresivitate, nu dă nimeni la poartă, se plimbă cu mingea, pase la adversar”, a mai spus Gigi Becali.

Alertă la FCSB. Gigi Becali se teme că echipa lui poate rata play-off-ul

Lupta pentru play-off se intensifică de la etapă la etapă, iar FCSB are mai multe formații din campionat de surclasat pentru a fi sigură de prezența în primele 6. Gigi Becali pare tot mai nesigur în privința atingerii acestui obiectiv și a mărturisit că nu mai are încredere totală în echipa sa.

„E prima dată când nu mai cred în echipa asta, nu mai am încredere și nu cred că mai avem șanse. Play-off-ul e posibil să-l prindem, că sunt echipe mai slabe. Dar nu cred. Nu ai echipă ca să poți să ai încredere!”, a mai spus patronul bucureștenilor.

