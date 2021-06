Gigi Becali a făcut praf ritualul Black Lives Matter: “Se spune de mine că sunt rasist, dar investesc milioane în Uganda”

Gigi Becali a refuzat să comenteze prestația naționalei României din , însă a fost deranjat de ritualul din startul partidei, dedicat susţinerii mișcării Black Lives Mattter.

De altfel, doi jucători ai echipei naționale la fel ca restul celor 20 de jucători de pe teren, mai exact Nicolae Stanciu și Ionuț Nedelcearu.

Gigi Becali, atac frontal la mișcarea Black Lives Matter: „Sunt niște gesturi false!”

Gigi Becali nu este impresionat de momentele de solidaritate arătate de jucătorii englezi și din alte campionate pentru susținerea mișcării apărute în Statele Unite ale Americii, Black Lives Matter, în urma uciderii unui bărbat de culoare de către un polițist.

Patronul FCSB a fost acuzat în nenumărate rânduri de rasism, xenofobie și homofobie, iar presa internațională a scris în mai multe ocazii despre derapajele sale. Pentru Gigi Becali, acest gest făcut de jucătorii englezi la startul partidei este însă doar ceva forțat, fără pic de substanță: „Pentru ce să îngenunchezi? Dacă în conștiința ta iubești oamenii și nu faci discriminare, ce rost are să îngenunchezi? Sunt niște gesturi false, făcute la ordinul sau la cererea unor asociații”, a comentat omul de afaceri la.

Ba, mai mult, Gigi Becali este foarte dezamăgit de cei care îl acuză de rasism, mai ales că este un om cu frica lui Dumnezeu, care a făcut extrem de multe acte de caritate și donații de-a lungul timpului: „Se spune de mine că sunt rasist și fac discriminare, dar eu investesc milioane de euro în Uganda, Rwanda și Burundi, ajut copii negri și le plătesc școlarizarea. Dacă ei sunt negri, eu cum să le spun? Că sunt albi?”, a răbufnit acesta în direct.

Gigi Becali e implicat într-o campanie umanitară în Uganda: „Îi iubesc, trimit foarte mulți bani acolo”

Gigi Becali a vorbit prima oară despre la finalul anului trecut, înainte de Revelion, în contextul scandalului de rasism în care a fost implicat arbitrul român Sebastian Colțescu.

Latifundiarul din Pipera a abordat din nou acest subiect și s-a apărat din nou împotriva celor care îl pun la zid și îl condamnă pentru rasism: „Eu sunt om liber și spun cum simt. Îi iubesc, trimit foarte mulți bani acolo, ajut copii, ajut spitalele de acolo.

Cât timp a fost pandemie, am trimis mulți bani la episcopiile din Uganda și Rwanda. Cum să fiu rasist dacă le trimit bani? Sunt rasist dacă le spun negri?”, s-a întrebat retoric Gigi Becali.

Cum comenta Becali scandalul în care a fost implicat Colțescu: „Tot ăla negru spun, dar n-ai cum să zici că e discriminare”

Gigi Becali a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai lui , acuzat de rasism în urma scandalului de la meciul dintre Paris Saint-Germain și Basaksehir, fiind : „Pe mine nu poți să mă acuzi că spun «ăla negru». Că tot «ăla negru» spun… Dar n-ai cum să zici că e discriminare. Eu am făcut în Uganda, am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare, am făcut și o mănăstire”, a explicat Gigi Becali.

„Nu ai cum să spui că e ură de rasă, când eu le dau mâncare la copii. Sunt sute de copii pe care îi hrănesc și sunt creștinați acolo, îi botează. Fac misiune acolo. Am dat deja 200 de mii, ca să ajut niște copii din Uganda”, a mai detaliat patronul FCSB-ului.

În 2012, celebra publicație din Franța, „Le Figaro”, a scris despre refuzul patronului FCSB, Gigi Becali, de a-l transfera pe fostul mare atacant al lui Liverpool și Atletico Madrid, Sinama Pongolle, din cauza faptului că era de culoare.