Gigi Becali a făcut praf trei jucători după U Craiova – FCSB 2-1: „Era de pe altă planetă. Unul a pierdut toate mingile, altul a intrat și le-a pierdut și el”. Ce spune despre Nicolae Dică

Gigi Becali a fixat un nou obiectiv pentru FCSB. Roș-albaștrii sunt obligați să prindă play-off-ul după ce au ajuns pe locul 14 în SuperLiga, cu doar opt puncte. Deși finanțatorul e optimist , unii dintre jucători nu au scăpat de critici.



Ce a spus Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 2-1: „Dacă mai fac un campionat prost desființez echipa”

FCSB are două restanțe de jucat în campionat și este la opt lungimi de Sepsi, echipa aflată în acest moment pe ultimul loc de play-off.

ADVERTISEMENT

„Ce perspectivă, dacă avem opt puncte? Singurul lucru pe care ni-l dorim e play-off-ul. Altfel, am mai pierdut un an. Eu nu cred că pierdem play-off-ul, dar trebuie să batem Petrolul și să câștigăm meciurile restante și trecem pe 6.

Noi nu avem luptă cu CFR Cluj, cu Craiova. Lupta noastră e cu Petrolul. Cu Petrolul ne batem, cu Sepsi, cu UTA. Eu, dacă am bani, o să continui activitatea încă un an, doi ani. Eu sunt mulțumit, având în vedere că la fotbal toată lumea dă faliment.

ADVERTISEMENT

Nu sunt supărat dacă fac un campionat prost, dar dacă îl fac și pe al doilea eu desființez echipa. Acum am bani, nu am probleme”, a declarat Gigi Becali la

Trei jucători l-au nemulțumit pe Becali în partida de pe „Ion Oblemenco”: Florinel Coman, Octavian Popescu și .

ADVERTISEMENT

„Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători… S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate.

Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă.

Cu Dică ce treabă să am? Nu am treabă cu Dică. Eu am încredere că echipa își va reveni. D-aia sunt așa relaxat. Avem noroc că jucăm cu Petrolul. Dacă vom câștiga patru meciuri și restanțele putem ajunge pe locul 5.

ADVERTISEMENT

Vine și Omrani. O să fie altceva.”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.

FCSB își ia adio de la Conference League

Gigi Becali a anunțat și că FCSB va renunța să se mai lupte pentru calificarea în primăvara Conference League. Roș-albaștrii sunt pe locul 3 în Grupa B, cu doar un punct.

ADVERTISEMENT

„Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătățite, avem șanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalți. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toți ăștia pe care am dat bani să joace”, a transmis Gigi Becali.

Gigi Becali, critici și pentru arbitrul Radu Petrescu

Latifundiarul din Pipera a fost nemulțumit și de : „Noi am mai avut două penalty-uri, la Compagno. La una îl ia pe Compagno și-l pune jos, apoi alta când îl împinge. Eu nu sunt mulțumit de Petrescu, au mai fost galbene clare. Screciu l-a călcat de două ori pe Cordea. Bine, nu Petrescu ne-a pierdut meciul ăsta”, a spus Gigi Becali.