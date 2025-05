Gigi Becali a făcut rapid calculele FCSB pentru Liga Campionilor: „Avem 9 milioane de euro asigurați”

și este extrem de aproape de un nou titlu în Superliga. Gigi Becali, , a făcut calculele pentru Liga Campionilor.

Planul lui Gigi Becali pentru a ajunge în Liga Campionilor

FCSB a fost ultima echipă românească care a atins grupele Champions League, în sezonul 2013/2014. De atunci, nicio altă formație nu s-a mai calificat în grupele celei mai prestigioase competiții la nivel de cluburi din Europa.

Gigi Becali a vorbit despre drumul echipei sale, în care va câștiga o nouă sumă importantă de bani. Patronul „roș-albaștrilor” a subliniat că va întări echipa și că va juca cel puțin în faza play-off-ului.

„Nu mă interesează că am bătut Rapid, Dinamo. Abia aștept să vină tragerile la sorți!”

„Pentru suporteri este super. Pentru mine e finalul. Nu că i-am bătut, pe mine mă interesează banii. Adică ce înseamnă banii? Liga Campionilor!

Nu mă interesează că am bătut Rapid, Dinamo. Abia aștept, pe cuvânt! A trecut repede. Abia aștept să văd tragerile. Parcă ieri trăgeam PAOK…

„9 milioane suntem asigurați, play-off jucăm, întăresc echipa!”

Noi fiind cap de serie, în play-off ne așteptăm un adversar mai puternic. Până acolo nu avem treabă… Bine, cum vrea Dumnezeu. Dar 9 milioane suntem asigurați, play-off jucăm, întăresc echipa.

Au adus bani suporterii. Băgăm în lege, că ne-au costat vreo 2 milioane firmele de pază. Nu spune ce procentaj trebuie. A fost 2 milioane de euro numai paza, că trebuie să fim asigurați. Ei stabilesc cât…

„Vezi într-un an cât de mult s-au schimbat”

O să le facem toate cum trebuie să fie făcute. Acum un an, doi, când spunea eu Liga Campionilor… presa și toți spuneau că sunt nebun, că nu am cum, că nu mai există.

Acum după ce am făcut și în Europa League și spun mereu, deja și voi nu mă mai contestați. Nici la TV. Vezi într-un an cât de mult s-au schimbat. Și comentatorii spun să vedem pregătirea. Am arătat că se poate.

„Bag banii într-o comoară!”

Ca să se întărească mult mai mult, trebuie să bage bani (restul patronilor din campionat nr.). Eu nu zic că nu au bani. Nu au mai mult decât mine, dar eu care am mai mult decât ei nu aș da.

La mine nu ar fi o problemă că îi bag într-o comoară, FCSB, care costă 200-300 de milioane cu tot cu coeficient acum. Rotaru nu face așa ceva, e băiat deștept. Nu își bate joc de bani, încearcă el să facă. E foarte ofticos!”, a spus Gigi Becali la Palat.