Gigi Becali, spectacol într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui! Patronul de la FCSB a surprins cu ținuta sa. Foto

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a făcut show într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui. Omul de afaceri s-a oprit scurt pentru a-și face câteva cumpărături și a fost surprins într-o ipostază rară.

Patronul de la FCSB, moment inedit într-o benzinărie

e bucură din plin de vremea călduroasă și merge adesea pe litoralul României, acolo unde a început construcția unei biserici unde să se poată ruga împreună cu mai mulți călugări.

În drumul său spre mare, Gigi Becali a fost surprins într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui. Omul de afaceri și-a parcat Rolls Royce-ul pe banda de mers și nu în parcare, iar mai apoi a intrat în magazin, acolo unde a schimbat câteva cuvinte cu oamenii care l-au recunoscut.

Patronul de la FCSB era îmbrăcat lejer, de plajă, cu pantaloni scurți și o cămașă desfăcută. Crucea de la gât a fost însă nelipsită. Alături de el a coborât și un călugăr pe care cel mai probabil îl aducea de la București.

„Eu nici nu știu, eu sunt plecat la Techirghiol și nici nu știu. S-a făcut o biserică pe câmp și facem cu călugării slujbă de noapte, patru-cinci ore de somn și apoi nămol”, spunea Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în urmă cu câteva săptămâni.

Gigi Becali, revoltat de concertele de pe litoral

, organizatorul festivalului din Costinești Beach Please. Omul de afaceri e de părere că astfel de manifestații afectează grav tinerii și consideră că ar trebui ca autoritățile să intervină.

„Horia, eu nu am putere. Eu am putere cât am și eu putere aici în România. Dar asta e puterea dracilor, care e cât mapamondul, lumea întreagă se îndreaptă spre drăceală. Eu nu pot să propun (n.r. – nicio lege), că nu te lasă europenii. Zic ‘Nu e bună legea, fă așa, că nu îți mai dăm banii din PRR, că nu îți mai dăm finanțare’”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.