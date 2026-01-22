Gigi Becali a făcut tactica pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Ce schimbări pregătește la pauză

ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb – FCSB va avea loc în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul este unul de care pe care, ambele echipe dorind victoria pentru a avea șanse în continuare la fazele eliminatorii. Gigi Becali a dezvăluit cum vor aborda roș-albaștrii partida din Croația.

Gigi Becali a făcut tactica pentru Dinamo Zagreb – FCSB

Cu doar câteva ore înainte de Dinamo Zagreb – FCSB, Gigi Becali a amintit de importanța partidei. Patronul roș-albaștrilor e conștient că miza financiară este una ridicată, o calificare în fazele eliminatorii însemnând automat câteva milioane de euro.

, Tănase fiind indisponibil pentru duelul cu Dinamo Zagreb. Gigi Becali a confirmat absența mijlocașului și a transmis că se vor produce mai multe schimbări la pauză, asta pentru că duelul din SuperLigă cu CFR Cluj este extrem de important.

„E un meci de milioane, dar trebuie să echilibrăm. Nu riscăm cu Tănase, a simțit ceva la antrenament. Cu Feyenoord am băgat și noi, am pus acolo ceva, și am câștigat. A hotărât Dumnezeu. Acum, dacă ne interesează, gândim așa: la pauză vom face niște schimbări pentru că jucăm cu CFR. Dar în funcție de rezultat. Nu vreau să spun scenariul”, a declarat Gigi Becali, conform .

Gigi Becali mizează pe divinitate în meciul cu Dinamo Zagreb

În ciuda faptului că primul 11 al FCSB este unul competitiv, Gigi Becali susține că doar Dumnezeu poate aduce victoria echipei sale.

„Am luat în calcul și pentru meciul cu CFR. Uite, Crețu are o vârstă. Nu mai poate juca la trei zile. Îl ținem pentru meciul cu CFR. O să vedem ce vrea Dumnezeu. Eu trebuie să-l pun pe Dumnezeu, chiar dacă voi nu vreți.

Băi, dacă tu nu mai aveai nicio șansă și ai pus niște copii cu Feyenoord, și a dat Toma gol. Normal că e mâna lui Dumnezeu”, a mai spus Gigi Becali.