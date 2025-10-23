Gigi Becali a făcut tot studio-ul să râdă în hohote după FCSB – Bologna 1-2! Replică savuroasă în direct

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali, reacție savuroasă când a fost întrebat ce își dorește de la FCSB după înfrângerea cu Bologna din Europa League

Dorind să sublinieze lipsa de implicare a unora dintre jucătorii săi, Gigi Becali și-a prezentat exemplul personal și a explicat cum insista să progreseze în afaceri pe când era ceva mai tânăr.

Ulterior, a vorbit despre un aspect pesemne foarte dureros pentru el. Dar, chiar și în aceste condiții, a reușit involuntar să stârnească amuzament printr-o reacție spontană avută la o întrebare primită din studio-ul în care se afla și Ilie Dumitrescu.

Concret, Becali a transmis că își dorește foarte mult ca echipa lui să nu mai fie „batjocorită” în aceste meciuri din cupele europene. „Să nu mai fim așa slabi”, a fost concluzia amară exprimată de omul de afaceri, moment în care cei aflați în platou, inclusiv Ilie Dumitrescu, au început să râdă.

„Eu în 90 trăgeam de bani și făceam socoteala ca să ajung la un milion, eu aveam 700.000. După aia le umflam, am ajuns la 5-6 milioane și după aia voiam să ajung la 10 milioane. După aia am zis că vreau să ajung direct la 50. După aia voiam 200, după aia miliardul. Când are omul bărbăție și ambiție să facă. Dar nu sunt toți așa.

Știi de ce îmi doresc de la echipă? Nu pentru bani, sentimentul meu care a fost azi. (n.r. Momentul care i-a făcut pe toți cei din studio să râdă, întrebat ce își dorește de la echipă de acum înainte) Să nu mai fim așa de slabi. De ce să ne batjocorească în halul ăsta? De ce să îți dea 2-0 în minutul 12. Îmi doresc măcar acasă să-i pot bate și eu, să nu mai fim ciuca bătăilor în cupele europene”, la după