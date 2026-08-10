Gigi Becali a fost oprit cu greu în direct: „Ce țară e asta care nu poate opri un bagabont ordinar ca Bolojan? Ce fac Serviciile?” Exclusiv

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Gigi Becali este dezgustat de spectacolul de pe scena politică şi este contrariat de faptul că Ilie Bolojan a rămas în funcția de premier în ciuda faptului că au trecut mai bine de trei luni de la moțiunea de cenzură prin care parlamentul i-a retras votul de încredere.

Becali, despre Bolojan: „Bagabontul ordinar care distruge România!”

Gigi Becali evită să se mai uite la televiziunile de știri, din cauza lipsei de iniţiativă a liderilor politici. În direct la FANATIK SUPERLIGA, parlamentarul nu şi-a ascuns dezamăgirea că Ilie Bolojan se află încă în fruntea guvernului.

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„Mă enervează ăştia cu politica. Adică, tu, o ţară întreagă, să nu poţi să dai jos un bagabont? Să îl laşi să distrugă ţara?”, s-a întrebat retoric patronul FCSB.

împotriva lui Ilie Bolojan, considerând că milioane de români au de suferit în urma politicilor acestuia. „Bagabontul ordinar care distruge România!”, este eticheta dură pe care Becali a pus-o în dreptul actualului premier interimar.

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Gigi Becali crede că serviciile secrete trebuiau să intervină pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan

Tot la FANATIK SUPERLIGA, debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, în ciuda măsurilor nepopulare luate de acesta. În acest sens, patronul FCSB a făcut şi o comparaţie metaforică: „Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi stai mă puţin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! Bagabontule!”.

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Gigi Becali este de părere că, în afară de politicieni, şi serviciile secrete trebuiau să intervină pentru a-l îndepărta pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, după ce în data de 5 mai guvernul său a fost demis de parlament prin moţiune de cenzură.

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„Păi trebuie să sufere o ţară întreagă, milioane de oameni pentru un bagabont? Păi aşa trebuiau să facă ăştia, serviciile secrete”, este opinia lui Gigi Becali.