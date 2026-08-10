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Gigi Becali a fost oprit cu greu în direct: „Ce țară e asta care nu poate opri un bagabont ordinar ca Bolojan? Ce fac Serviciile?” Exclusiv

Gigi Becali a răbufnit în direct la FANATIK SUPERLIGA, la adresa lui Ilie Bolojan. El susține că serviciile secrete ar fi trebuit să intervină pentru a-l îndepărta pe acesta din fruntea guvernului.
Daniel Spătaru
10.08.2026 | 15:15
Gigi Becali a fost oprit cu greu in direct Ce tara e asta care nu poate opri un bagabont ordinar ca Bolojan Ce fac Serviciile Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dat de pământ cu Ili Bolojan, în direct la FANATIK SUPERLIGA Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali este dezgustat de spectacolul de pe scena politică şi este contrariat de faptul că Ilie Bolojan a rămas în funcția de premier în ciuda faptului că au trecut mai bine de trei luni de la moțiunea de cenzură prin care parlamentul i-a retras votul de încredere.

Becali, despre Bolojan: „Bagabontul ordinar care distruge România!”

Gigi Becali evită să se mai uite la televiziunile de știri, din cauza lipsei de iniţiativă a liderilor politici. În direct la FANATIK SUPERLIGA, parlamentarul nu şi-a ascuns dezamăgirea că Ilie Bolojan se află încă în fruntea guvernului.

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„Mă enervează ăştia cu politica. Adică, tu, o ţară întreagă, să nu poţi să dai jos un bagabont? Să îl laşi să distrugă ţara?”, s-a întrebat retoric patronul FCSB.

Gigi Becali şi-a înteţit apoi tirada împotriva lui Ilie Bolojan, considerând că milioane de români au de suferit în urma politicilor acestuia. „Bagabontul ordinar care distruge România!”, este eticheta dură pe care Becali a pus-o în dreptul actualului premier interimar.

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Gigi Becali crede că serviciile secrete trebuiau să intervină pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a mirat că nimeni nu a încercat debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, în ciuda măsurilor nepopulare luate de acesta. În acest sens, patronul FCSB a făcut şi o comparaţie metaforică: „Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi stai mă puţin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! Bagabontule!”.

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Gigi Becali este de părere că, în afară de politicieni, şi serviciile secrete trebuiau să intervină pentru a-l îndepărta pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, după ce în data de 5 mai guvernul său a fost demis de parlament prin moţiune de cenzură.

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„Păi trebuie să sufere o ţară întreagă, milioane de oameni pentru un bagabont? Păi aşa trebuiau să facă ăştia, serviciile secrete”, este opinia lui Gigi Becali.

Gigi Becali a fost oprit cu greu în direct: "Ce țară e asta care nu poate opri un bagabont ordinar ca Bolojan? Ce fac Serviciile?" Exclusiv

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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