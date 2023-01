Gigi Becali a fost trimis în judecată la început de an! Patronul celor de la FCSB riscă pușcăria

Pentru Gigi Becali, începutul anului 2023 este turbulent. Patronul celor de la FCSB a fost trimis în judecată pe data de 3 ianuarie pentru fraudă electorală. Cazul va fi analizat de Judecătoria Buftea.

Gigi Becali a fost trimis în judecată la început de an! Patronul FCSB riscă puşcăria

Latifundiarul din Pipera a fost trimis în judecată pentru că în anul 2018 s-a prezentat la vot pentru “Referendumul pentru familie”, însă nu avea drept din cauza condamnării primite în luna mai a anului 2013.

Atunci, a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. Ulterior, s-au mai adăugat pedepsei alte șase luni, pentru alte două condamnări: dosarul “Valiza” şi al sechestrării celor care i-au furat maşina.

în luna aprilie din 2015. Însă, Gigi Becali a primit o pedeapsă complementară prin care i se interzice dreptul de a alege şi de a fi ales timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Latifundiarul riscă puşcărie între 6 luni şi trei ani: “Și în patru labe merg la referendum”

Conform celor de la Gândul, Gigi Becali riscă să fie pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea unor drepturi, dacă va fi găsit vinovat.

În 2018, Gigi Becali a fost chestionat pe tema votului său la referendum spunând că nici măcar 1000 de avocaţi nu îl pot opri să voteze, atâta timp cât inteligenţa şi bunul simţ îi “dau acest drept”:

„Chiar dacă sunt 40 de grade afară, merg să votez. Și în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acțiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor și al nepoților.

Dacă nu se face referendum și nu se spune clar că familie e compusă din bărbat și femeie, va fi greu. Ăștia ne atacă ușor, ușor. Nu acum, dar peste 20-30 de ani. O să se facă educație și se scrie în manuale «Ce bine e să fii homosexual». Trebuie să salvăm țara.

Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, declara Becali în 2018.

În ceea ce priveşte dreptul la vot când este vorba de un referendum, în Constituţia României este scris că: ”nu au drept de vot persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale”, articolul 36, alineatul 2.