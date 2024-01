Gigi Becali a “furat” jucătorul dorit de Gică Hagi: “În fotbal, totul e despre bani!”

„Racheta” Antwi a ajuns la FCSB de la FC Urartu, însă ghanezul putea să se transfere la Gică Hagi din Armenia. Farul Constanța s-a interesat de situația fostului adversar din preliminariile Conference League, însă „Regele” nu și l-a putut permite pe fundașul dreapta.

Florin Vulturar, despre cum i-a furat Gigi Becali un jucător lui Gică Hagi: „În fotbal, totul e despre bani”

Gigi Becali și-a îndeplinit dorința și l-a luat pe Nana Antwi încă din această iarnă de la FC Urartu. , din cauza faptului că ghanezului nu i-a venit permisul de muncă.

Nana Antwi a fost dorit insistent în SuperLiga, iar Gigi Becali nu a fost singurul care a pus ochii pe fundașul dreapta. Florin Vulturar a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că și Gică Hagi a vrut să îl aducă la Farul Constanța, însă mutarea nu s-a realizat din cauza pretențiilor financiare.

„La Nana este puțin diferit față de Ngezana, totuși a făcut un contact cu Europa. A fost în Armenia, s-a acomodat oarecum cu tot ce înseamnă Europa. Este cu totul altceva FCSV, este foarte încântat de ce a găsit la FCSB. Zic că o să fie un câștig.

Știu și că Gică Hagi l-a dorit foarte mult, chiar vorbeam cu Zoli Iașko și mi-a confirmat le-a plăcut foarte mult și lor și n-au reușit să îl transfere. Până la urmă, totul e despre bani și fotbal”, a spus Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, doar pe site-ul .

Gigi Becali, despre Nana Antwi: „E rachetă”

În și-a făcut planurile pentru următoarele meciuri. Acesta anunță că Nana Antwi va fi fundașul dreapta „rachetă” al formației sale care este favorită la titlu.

„Încă nu e terminată treaba la echipă. Campionatul? La revedere! Eu vreau Liga Campionilor! Acum lucrez să vedem. Când l-am băgat pe Baba Alhassan am văzut că are foarte mare liniște. Nu se precipită, ghidonează bine mingea, are forță. Asta o să fie prima problemă. Cine joacă?

Problema e dacă joacă Baba Alhassan sau Șutu sau Lixandru. Să vedem cine joacă. Să vedem, pentru că și ăia sunt extraordinari. Și mai avem o problemă. Cine joacă în dreapta? Că vine ăla (n.r. – Nana Antwi) și ăla e rachetă. Ăla trebuie să joace că e rachetă.

Luați în calcul că cea mai puternică aripă, la noi aripa era puțin bandajată că Florinel Coman. Dacă era și Coman, vă dați seama ce se întâmpla. Când e și Coman, echipa are 20% în plus”, a spus Gigi Becali.

ULTIMUL TRANSFER al FCSB, BLOCAT | De ce NU POATE DEBUTA INCA