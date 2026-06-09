Gigi Becali a găsit atacant pentru FCSB: „Iubesc acest popor!” Câți bani dă pentru fundașul dreapta cu care s-a înțeles

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FCSB a avut parte de un sezon mult sub așteptări, echipa ratând în premieră calificarea în play-off. Totuși, stagiunea roș-albaștrilor a fost salvată de calificarea în preliminariile UEFA Conference League, însă Gigi Becali nu vrea să mai treacă prea curând prin astfel de momente, iar în acest sens va întări lotul lui Marius Baciu.

Gigi Becali, anunț despre transferurile de la FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că . Gigi Becali vrea să aducă în continuare jucători, iar în acest sens se află deja în negocieri pentru aducerea a alți patru jucători. Totodată, contractul lui Valentin Crețu a fost prelungit, în ciuda faptului că echipa s-a înțeles deja cu un fundaș dreapta francez.

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„(n.r. – I-ați prelungit lui Crețu?) Da, dar deja ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez. Nu știu numele, mi-a arătat MM că ei se uită mai mulți, fac selecție dintr-o 100. Mai luăm 4 jucători, nu ți-am zis că iau 6 jucători? Suntem în negocieri cu un atacant, un mijlocaș, de fapt doi atacanți care sunt pe țeavă. Să vedem pe care alegem, care ne convine mai mult. Alegem doar unul dintre ei. Negociem și prețul, salariul jucătorului, în funcție de valoare.

La final, după ce fac ei selecție, îmi arată mie. MM știe pe cine o să aleg eu, le spune celorlalți. El știe doleanțele mele. Pe mine mă interesează ca un fotbalist să aibă forță și viteză. Celelalte după le mai vedem. Forță și viteză trebuie să le ai. Se mai întâmplă să mai iei unul care explodează la 26, 27 de ani. S-a întâmplat în România, nu?”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

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Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

FANATIK a dezvăluit că pentru transferul lui Anderson Ceara, însă prețul pentru fundașul lateral francez va fi unul mult mai mic. Omul de afaceri a transmis faptul că vrea să aducă un atacant israelian la echipă, în condițiile în care iubește foarte mult poporul evreiesc, acesta fiind motivul pentru care Ofri Arad a fost adus la FCSB.

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„E cu bani jucătorul (n.r. fundașul dreapta). Nu mulți bani, foarte puțini bani. Mult mai puțin decât pe Ceara. Eu iubesc poporul ăsta foarte mult (n.r. – poporul evreiesc) pentru că este neamul din Avram, Iacob, Isaac. Atacantul este israelian. De-aia l-am luat pe Arad, că e israelian, am zis că vreau din nepoții lui Avram. Aducem, da, eventual, un atacant israelian. 6 jucători luăm sigur, plus 2 sau poate 7 cu ăia 2 (n.r. – Coman și Drăguș) Vom vedea”, a mai spus patronul FCSB.