Sport

Gigi Becali a găsit atacant pentru FCSB: „Iubesc acest popor!” Câți bani dă pentru fundașul dreapta cu care s-a înțeles

Gigi Becali a găsit deja atacantul perfect pentru FCSB. Omul de afaceri a transmis câți bani va oferi pentru fundașul dreapta francez cu care deja s-a înțeles.
Iulian Stoica
09.06.2026 | 19:42
Gigi Becali a gasit atacant pentru FCSB Iubesc acest popor Cati bani da pentru fundasul dreapta cu care sa inteles
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a găsit atacant pentru FCSB. Câți bani dă pentru fundașul dreapta. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a avut parte de un sezon mult sub așteptări, echipa ratând în premieră calificarea în play-off. Totuși, stagiunea roș-albaștrilor a fost salvată de calificarea în preliminariile UEFA Conference League, însă Gigi Becali nu vrea să mai treacă prea curând prin astfel de momente, iar în acest sens va întări lotul lui Marius Baciu.

Gigi Becali, anunț despre transferurile de la FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că FCSB a parafat prima mutare a acestei veri: Anderson Ceara. Gigi Becali vrea să aducă în continuare jucători, iar în acest sens se află deja în negocieri pentru aducerea a alți patru jucători. Totodată, contractul lui Valentin Crețu a fost prelungit, în ciuda faptului că echipa s-a înțeles deja cu un fundaș dreapta francez.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – I-ați prelungit lui Crețu?) Da, dar deja ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez. Nu știu numele, mi-a arătat MM că ei se uită mai mulți, fac selecție dintr-o 100. Mai luăm 4 jucători, nu ți-am zis că iau 6 jucători? Suntem în negocieri cu un atacant, un mijlocaș, de fapt doi atacanți care sunt pe țeavă. Să vedem pe care alegem, care ne convine mai mult. Alegem doar unul dintre ei. Negociem și prețul, salariul jucătorului, în funcție de valoare.

La final, după ce fac ei selecție, îmi arată mie. MM știe pe cine o să aleg eu, le spune celorlalți. El știe doleanțele mele. Pe mine mă interesează ca un fotbalist să aibă forță și viteză. Celelalte după le mai vedem. Forță și viteză trebuie să le ai. Se mai întâmplă să mai iei unul care explodează la 26, 27 de ani. S-a întâmplat în România, nu?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
Digi24.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

FANATIK a dezvăluit că Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 450.000 de euro pentru transferul lui Anderson Ceara, însă prețul pentru fundașul lateral francez va fi unul mult mai mic. Omul de afaceri a transmis faptul că vrea să aducă un atacant israelian la echipă, în condițiile în care iubește foarte mult poporul evreiesc, acesta fiind motivul pentru care Ofri Arad a fost adus la FCSB.

ADVERTISEMENT
FOTO Haos: profesorii au blocat străzile din Capitală, iar șeful statului n-a stat...
Digisport.ro
FOTO Haos: profesorii au blocat străzile din Capitală, iar șeful statului n-a stat pe gânduri! ”O provocare”

„E cu bani jucătorul (n.r. fundașul dreapta). Nu mulți bani, foarte puțini bani. Mult mai puțin decât pe Ceara. Eu iubesc poporul ăsta foarte mult (n.r. – poporul evreiesc) pentru că este neamul din Avram, Iacob, Isaac. Atacantul este israelian. De-aia l-am luat pe Arad, că e israelian, am zis că vreau din nepoții lui Avram. Aducem, da, eventual, un atacant israelian. 6 jucători luăm sigur, plus 2 sau poate 7 cu ăia 2 (n.r. – Coman și Drăguș) Vom vedea”, a mai spus patronul FCSB.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a anunţat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul...
Fanatik
Gigi Becali a anunţat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul Europei: „Pentru că a fost cuminte, îi dau drumul pe 3 milioane”
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație...
Fanatik
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți români
Gabi Tamaș și Dan Alexa au semnat „la pachet”! Ce emisiune vor prezenta...
Fanatik
Gabi Tamaș și Dan Alexa au semnat „la pachet”! Ce emisiune vor prezenta la Antena
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a...
iamsport.ro
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a îl transfera la FCSB: 'Am discutat de bani, atât!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!