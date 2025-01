Gigi Becali a găsit atacant pentru FCSB! Patronul roș-albaștrilor a vorbit despre următoarele transferuri

FCSB a avut parte de un an 2024 de vis, cu un titlu câștigat și o campanie fenomenală în Europa League, acolo unde roș-albaștrii sunt ca și calificați în fazele eliminatorii. Gigi Becali vrea însă și mai mult în noul an și, pentru asta, e pregătit să facă noi investiții.

Gigi Becali anunță noi transferuri

Roș-albaștrii au rezolvat deja primele transferuri în această iarnă. Luka Zima a fost adus de la Petrolul Ploiești, iar

Visul lui Gigi Becali este să-și vadă din nou echipa în Champions League. Roș-albaștrii au fost aproape de această performanță anul trecut, însă s-au mulțumit doar cu Europa League. Acum însă, omul de afaceri e pregătit să facă investiții pentru a performa la nivel internațional.

și a dat de înțeles că ar avea în plan să mai aducă un mijlocaș și un atacant central. Dacă nu va reuși acest lucru, Florin Tănase ar putea juca în centrul ofensivei.

„Mai am ceva. Vreau să aduc un atacant. Mijlocaș am luat, trebuie atacant. Dacă nu o să fie, nu o să fie. O să joace Tănase atacant. Nu mai iau din SuperLiga. Nu iau fotbaliști decât dacă-i văd eu, altfel nu-i iau. Dacă așa am reușit, așa fac. Să avem dublură la Bîrligea”, a declarat Gigi Becali.

Când ar putea să debuteze Cisotti la FCSB

În plus, latifundiarul din Pipera a vorbit și despre cel mai nou transfer. Juri Cisotti va avea șansa să joace rapid la FCSB, întrucât programul este unul de foc, cu meciuri din 3 în 3 zile, iar italianul îi va lua locul, cel mai probabil, lui Darius Olaru.

„O să avem o lună de foc, ianuarie și puțin din februarie. Atunci unde o să joace Cisotti?! Avem meciuri din 3 în 3 zile cu echipe tari: Craiova, CFR Cluj, Manchester United, Qarabag, UTA. O să facem rotație cu UTA, n-avem cum.

Punem accent și pe Europa League, și pe campionat. Ne permitem să schimbăm jucători, avem o echipă puternică. Olaru să joace numai o repriză, de exemplu, la fel Bîrligea, Tănase, Șut, de exemplu.

Mă lăsam de fotbal dacă nu făcea regula cu 5 schimbări. Ar fi bine să fie 7 schimbări, mai mult investesc. Mă distrez mai mult cu 7, îți dai seama”, a mai spus Gigi Becali la