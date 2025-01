FCSB are unul dintre cele mai valoroase loturi din campionatul intern, cu jucători selecționați și la echipele naționale. Unul dintre ei a fost nominalizat de Gigi Becali drept piesa esențială echipei.

Gigi Becali a găsit cel mai important jucător de la FCSB: „Fără Olaru se mai poate, dar fără el, nu!”

În cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor sportivi prezenți la Palatul din Aleea Alexandru, patronul celor de la FCSB a dezvăluit care este, în viziunea sa, jucătorul de care formația lui Elias Charalambous nu se poate despărți sub nicio formă.

Astfel, Gigi Becali l-a menționat pe Adrian Șut, mijlocașul central care a preluat banderola de căpitan în cadrul echipei după accidentarea gravă suferită de Darius Olaru în cantonamentul din Antalya.

În plus, latifundiarul din Pipera, , a ținut să le reamintească reporterilor strategia sa de transferuri.

“Hai să vă spun ceva. Eu vă spun demult, dar acum e cu atât mai apăsat. Banii nu vin din transferuri. Transfer pe un jucător, de exemplu Olaru și fără Olaru nu te califici în Europa League.

Putem să încasăm și până la 20 de milioane. Am încasat deja vreo 13-14 milioane, nu știu exact. Banii vin din calificări. Deci nu e important să vinzi. Important e să vină bani din calificare! Asta a fost strategia mea demult.

Eu de exemplu mă gândeam și l-am întrebat pe Meme ce clauză are Șut, că nu știam, are 10 milioane, mă gândeam dacă are 5 milioane poate mi-l ia cineva.

E piesa principală, numărul 1 la echipă este Șut, că fără Olaru putem să jucăm, dar fără Șut nu putem, e greu de jucat.

Pentru că acolo nu avem soluții, ați văzut că-i băgăm și pe Baba (n.r. – Alhassan) și pe Edjouma, ating ei, se învârt, pierd mingea o dată, de două ori… dar Șut din prima o dă!“, a precizat Gigi Becali, în cadrul interviului difuzat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI de luni, 27 ianuarie 2025.

Adrian Șut, noul căpitan al FCSB-ului în absența lui Darius Olaru

Adrian Șut, , a ajuns unul dintre fotbaliștii de bază din formația roș-albastră, cu evoluții constante și apreciate.

În stagiunea actuală a Superligii României, mijlocașul în vârstă de 25 de ani a înregistrat 4 assist-uri în 18 partide jucate, iar în cadrul grupei Europa League a reușit să marcheze de două ori, în 6 meciuri disputate.

Șut a devenit și un jucător de națională, având 3 selecții la prima reprezentativă, condusă în prezent de legendarul Mircea Lucescu. Mai mult, a făcut parte și din lotul României la Europeanul din Germania, din vara lui 2024.

