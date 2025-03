Gigi Becali, despre greșeala selecționerului în România – Bosnia. „Lui Lucescu nu-i poți spune nimic. E profesor, dar Tănase în stânga… Ăia parcă erau CFR”

pentru Campionatul Mondial din 2026, “tricolorii” cedând cu 0-1 pe teren propriu în meciul cu Bosnia-Herţegovina. Gigovic a marcat unicul gol al meciului în minutul 14.

Gigi Becali a găsit greșeala selecționerului în România – Bosnia. „Lui Lucescu nu-i poți spune nimic. E profesor, dar Tănase în stânga…”

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Mircea Lucescu trebuie să schimbe ceva în naţională. Patronul FCSB susţine că :

“Nici nu ştiu ce să zic. Este Lucescu la mijloc. Ce fac, îi dau lecţii lui Lucescu? Ăla e profesor, doctor docent. Cât o să fie Lucescu la naţională, nu îmi permit. Spun doar atât. Eu am avut experienţa cu Tănase.

L-am băgat în stânga, dar el trebuie să joace în centrul terenului. La PAOK l-am băgat în stânga, dar imediat am schimbat şi l-am băgat pe Cisotti acolo. Nu pot să îi spun lui Lucescu, nu e frumos.

A fost şi Stanciu… El era numărul 1. Nu prea a fost în formă. Aşa cum am fost, tot am ratat. Drăguş a ratat din trei metri. Eu am văzut o echipă a noastră, pe tehnică, pe combinaţii. Dar i-am văzut pe bosniaci, agresivi, puternici.

“Cred că Mircea Lucescu trebuie să schimbe ceva acum. Ce a mers a mers”

Un fel de echipa CFR, agresivă, puternică, în forţă. Aşa am văzut eu. Deşi ei conduceau, noi nu puteam… În ultimele minute eşti călare pe echipa adversă. Noi nu puteam ieşi cu pase de la noi, din careul nostru.

Ăia bărbaţi, noi băieţei. Dar dacă aveau băieţeii veselia lor să paseze rapid, pe băieţi îi făceau praf. Cred că Mircea Lucescu trebuie să schimbe ceva acum. Ce a mers a mers.

Dar trebuie să aducă un element nou. Nu ştiu să vă spun ce, dar trebuie să aducă ceva nou”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.