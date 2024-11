FCSB a ajuns la cota 9 în faza principală a UEFA Europa League și a făcut . Gruparea antrenată de Elias Charalambous , iar Florin Tănase și Daniel Bîrligea au marcat golurile pentru campioana României.

Gigi Becali a găsit noua „perlă” de la FCSB! „E cel mai bun transfer făcut de mine”. Cine l-a șocat în victoria cu Midtjylland, 2-0

Cu peste 37.000 de spectatori prezenți în tribunele celui mai mare stadion din țară, FCSB a oferit o nouă noapte europeană magică, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Midtjylland. , care i-a adus trei puncte capitale în lupta pentru calificarea în optimi.

Imediat după meci, Gigi Becali a avut o primă reacție cu privire la victoria echipei sale și l-a remarcat pe Mihai Popescu, fotbalistul adus de la Farul Constanța, dar l-a lăudat și pe Daniel Bîrligea pentru .

„Cel mai bun transfer făcut de mine e Mihai Popescu ăsta. Am dat gol în semnul crucii. Bîrligea a dat gol în semnul crucii. Asemenea gol rar vezi. Nu prea am văzut așa ceva. La 2-0 nu am mai avut emoții. Nu puteam fi dominați de danezi decât fizic”, a declarat Gigi Becali la .

În schimbul fundașului central de 31 de ani, Gigi Becali i-a achitat Farului suma de 250.000 de euro. El a semnat un contract valabil pe an, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Suporterii campioanei României au făcut și ei spectacol pe tot parcursul jocului cu Midtjylland. Cu 5 minute înainte de finalul partidei, cei peste 37.000 de spectatori au aprins blitz-urile telefoanelor și .

Pentru moment, FCSB a urcat pe locul 7 în Europa League, loc ce califică gruparea roș-albastră direct în faza optimilor de finală ale competiției. Elias Charalambous și elevii săi au trei victorii și o înfrângere în patru meciuri.

Pe Arena Națională, FCSB va mai avea de disputat două partide, cu Olympiacos, câștigătoarea din sezonul trecut a UEFA Conference League și Manchester United, cea care a schimbat antrenorul după rezultatele modeste din Premier League.

Programul FCSB-ului în Europa League:

6 septembrie – FCSB – RFS – 4-1

3 octombrie – PAOK – FCSB – 0-1

24 octombrie – Rangers – FCSB – 0-4

7 noiembrie – FCSB – Midtjylland – 2-0

28 noiembrie – FCSB – Olympiacos – 22:00

12 decembrie – Hoffenheim – FCSB – 19:45

23 ianuarie – Qarabag – FCSB – 19:45

30 ianuarie – FCSB – Manchester United – 22:00