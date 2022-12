Gigi Becali a găsit soluția ca Mihai Pintilii să rămână antrenor la FCSB: „Dau șpagă 10.000 de euro și gata!”

Mihai Pintilii este delegat al FCSB în fișa postului, iar fostul jucător a fost . Gigi Becali îi ironizează pe cei de la FRF și spune că nimic nu îl poate opri pe Pintilii să își exercite funcția de antrenor.

Gigi Becali desființează FRF: „Nu mai pot eu de Federație! Nici nu îi iau în seamă”

Gigi Becali este enervat de faptul că Mihai Pintilii nu are nevoie să stea pe bancă în calitate de antrenor principal și nu va ține cont de nicio directivă a FRF: „Și care e problema dacă nu îi dă voie? Ce să îi facă? Eu nici nu vreau să mai vorbesc de Federație. Era unul jurnalist, Răzvan Rotaru. L-a făcut șef la comisia de antrenori. Îți dai seama unde am ajuns noi?

Stoichiță a ajuns să comande Federația. El e băiat bun, am lucrat cu el… N-avem oameni care sunt ceva și au condus ceva?”, a declarat Gigi Becali, la .

Patronul FCSB nu are de gând să îl înlocuiască pe Mihai Pintilii în ciuda tuturor acestor probleme: „E posibil să vină Reghe la Craiova. Nu prea văd pe cine să pună.

Pintilii rămâne la FCSB. Păi cine e dobitoc să schimbe antrenorul când vine de la locul 14 la locul 3. Nu mai pot eu de federație! Nici nu îi iau în seamă. Să-l suspende! De unde? Din România? Se face maseur și conduce echipa. Îmi impui tu mie prostiile tale?”, a mai șocat Gigi Becali.

Gigi Becali îl umilește pe Răzvan Rotaru: „A înnebunit lumea să faci 6-7 ani școală de antrenor!”

Gigi Becali îl consideră pe Răzvan Rotaru incapabil să decidă cu privire la criteriile și condițiile pentru obținerea licenței PRO și îl umilește: „Îi spun lui Rotaru că îi dau șpagă 10.000 de euro sau lui Stochiță să îmi facă la comisia lor un antrenor. A înnebunit lumea să faci 6-7 ani școala de antrenori?

Vă dați seamă în ce țară trăim? Eu îi ignor și râd de ei. Cine e Rotaru? Nici jurnalist nu e, a fost pe la mine, l-am pus ceva, ofițer de presă. Dacă am ajuns așa, ce poți să mai comentezi despre ei?”, a mai spus patronul vicecampioanei României, pentru sursa citată.

Andrei Vochin a anunțat la Fanatik SuperLiga că FRF va lua măsuri dure împotriva antrenorilor fără licența PRO

Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, : „La nivel de meciuri, de când s-a instaurat treaba asta cu Leo Strizu, a apărut o urmă de decență în a masca real această situație. Trebuie să poți prezenta în fața unei comisii de disciplină cu suficiente dovezi.

Pintilii, spre deosebire de alții, nu iese la margine să dea indicații mereu. A mai ieșit și cu plăcuța aia, pentru că el este delegatul echipei, dar în același timp, eu simt nevoia să se modifice statutul antrenorului, pentru a se specifica sub formă de amenzi și suspendări situațiile astea în clar.

Eu sper că se va modifica în cel mai scurt timp, astfel încât Comisia de Disciplină să poată lua măsuri în aceste cazuri. Regulamentul este sub lege. Statul nu permite să profesezi fără să ai carnetul de antrenor. Pintilii nu are carnet de antrenor. Croitoru nu are carnet de antrenor sau îl are obținut prin alte țări. Trebuie echivalate aceste studii. Dacă dorește să le echivaleze”.

Fostul jurnalist consideră că e o lipsă de respect față de antrenorii care au muncit să își ia licența: „Spui că au rezultate. Vine Stoican și te întreabă: ‘Bine, mă, dacă au rezultate mai mari decât le-am avut eu’ Eu m-am dus la școală și am făcut toți pașii, am cheltuit și niște bani și vine unul care se bagă aici și poate are noroc să aibă un lot de jucători mai bun decât am avut eu și se califică într-un play-off. Așa se măsoară rezultatele?”, a concluzionat Andrei Vochin, în exclusivitate pentru site-ul nostru.