Gigi Becali a găsit un jucător indispensabil la FCSB. „Cu el se începe echipa, nu cu Coman”

. Patronul FCSB a făcut mai multe dezvăluiri, însă cel mai mult l-a lăudat pe Alexandru Băluță, jucătorul pe care i l-a suflat lui Mihai Rotaru. Totuși, , așa cum a anunțat FANATIK.

Gigi Becali îl are ca favorit pe Alexandru Băluță. Patronul FCSB îl vede peste Coman și Olaru: „E argintul viu”

Gigi Becali a fost cucerit în totalitate de : „Ăla e argintul viu. Rotaru cred că era periculos cu Băluță să știi. Dacă-i avea și pe Mitriță și pe Băluță cam greu mai puteai să treci de ei.

Nu știu ce se întâmplă la Craiova aia acolo. Nu pot să-mi dau seama. Are cel mai valoros lot. Eu nu știu ce se întâmplă acolo. Chiar nu pot să îmi dau seama”.

Cu toate acestea, Becali nu crede că va reuși să îl vândă pe bani mulți în străinătate: „Este jucător. Ce să se facă? Are o vârstă totuși. Are 30 de ani, nu mai are 21 să zici că se face Messi. Păi când am spus eu că echipa începe cu Băluță? Ăla e primul”.

Gigi Becali îl laudă necontenit pe Alex Băluță: „Îmi place de el atacant, dar face faza defensivă bine în dreapta acolo”

Gigi Becali a explicat care sunt atuurile lui Băluță: „La mine dacă muncești și dacă nu pierzi mingea și el nu o pierde, el pasează, aleargă mult, face faza defensivă, n-ai văzut?

Îmi place de el atacant, dar problema e că el face faza defensivă bine în dreapta acolo și atunci îl las acolo”, a mai spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Becali i-a fixat o clauză de reziliere de zece ori mai mică față de cea a lui Florinel Coman: „Cred că are o clauză mică acolo. 500.000 de euro cred. Dar el nu pleacă acum. Păi ce, el e prost să plece? Ce clauză să îi pun unui jucător de 30 de ani?”.