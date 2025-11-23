Sport

Gigi Becali a găsit vinovații după FCSB – Petrolul 1-1: ”Unul a dat pasă la adversar, celălalt a dormit”

Dezamăgit după meciul FCSB - Petrolul 1-1, Gigi Becali a pus tunurile pe jucători. Cine sunt, de fapt, vinovații pentru faptul că ”roș-albaștrii” nu au reușit să câștige.
Traian Terzian
23.11.2025 | 08:45
Gigi Becali a gasit vinovatii dupa FCSB Petrolul 11 Unul a dat pasa la adversar celalalt a dormit
ULTIMA ORĂ
Ce vinovați a găsit Gigi Becali după FCSB - Petrolul 1-1. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Campioana României rămâne în afara locurilor de play-off după întâlnirea FCSB – Petrolul 1-1, iar Gigi Becali a găsit vinovații. Patronul a rostit numele a doi jucători din echipa de start.

Ce vinovați a găsit Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, din etapa a 17-a din SuperLiga, Gigi Becali i-a acuzat pe portarul Ștefan Târnovanu și pe atacantul Alexandru Stoian pentru cele 2 puncte în duelul cu Petrolul.

ADVERTISEMENT

”Păi Stoian, cum să dai pasă la adversar în situația aia? Este normal că e vinovat Târnovanu, Stoian e vinovat că a dat pasă la adversar și Târnovanu că a dormit în poartă. Și mai vrea la echipa națională. Păi nu l-a văzut Lucescu? Cum să dai pasă așa la adversar? Dormea, relaxat.

Asta nu înseamnă că murim sau desființăm echipa, eu vă spun acum ce văd. Relaxare. Le-au intrat în cap aere de vedetă. Târnovanu e mare vedetă, echipa națională, a câștigat campionate. De ce să se mai concentreze în poartă ca lumea”, a declarat Becali, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Stoian și Târnovanu, gafe uriașe la golul Petrolului

Petrolul a egalat imediat după pauză, la o fază pornită de la o minge pierdută în jumătatea proprie de Alexandru Stoian. Tânărul atacant a pasat greșit direct la un adversar și de acolo a venit golul spectaculos a lui Robert Sălceanu.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”E o crimă! Nu mai există”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”E o crimă! Nu mai există”

Fundașul stânga al oaspeților a șutat cu mult curaj de la 25 de metri lateral și a avut norocul ca mingea să fie deviată ușor de Siyabonga Ngezana, iar aceasta a prins o traiectorie ciudată și s-a dus în poartă.

Ștefan Târnovanu a fost surprins de efectul prins de balon, a încercat să se redreseze în ultimul moment, însă nu a mai putut decât să respingă cu o mână. Din păcate pentru el și echipa sa, balonul s-a dus în bara laterală și apoi a intrat în plasă.

ADVERTISEMENT

Stoian începuse excelent partida de pe Arena Națională

Tânărul atacant Alexandru Stoian a fost înger și demon pentru FCSB în partida cu Petrolul. Titularizat în absența suspendatului Daniel Bîrligea, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, el a deschis scorul în startul întâlnirii.

Fotbalistul în vârstă de 17 ani a profitat de faptul că Darius Olaru nu a ajuns la o minge aruncată pe culoar de Risto Radunovic, a pivotat pe lângă un fundaș advers și a înscris cu un  șut plasat, ușor deviat.

1.50 e cota Betano pentru ”12 și sub 5.5 goluri” la Steaua Roșie Belgrad - FCSB
Mircea Lucescu, întâlnire de cinci stele cu David Popovici. Selecționerul i-a întrerupt antrenamentul...
Fanatik
Mircea Lucescu, întâlnire de cinci stele cu David Popovici. Selecționerul i-a întrerupt antrenamentul campionului olimpic
Ce vizită surpriză au primit jucătorii lui Dinamo la ședința de yoga. A...
Fanatik
Ce vizită surpriză au primit jucătorii lui Dinamo la ședința de yoga. A fost distracție maximă în sală. Video
LeBron James a făcut anunțul final despre participarea la Jocurile Olimpice din 2028
Fanatik
LeBron James a făcut anunțul final despre participarea la Jocurile Olimpice din 2028
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la...
iamsport.ro
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la FCSB: 'Nu aveam încredere că-mi primesc salariul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!