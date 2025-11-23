Gigi Becali a găsit vinovații după FCSB – Petrolul 1-1: ”Unul a dat pasă la adversar, celălalt a dormit”

ADVERTISEMENT

Campioana României rămâne în afara locurilor de play-off după întâlnirea FCSB – Petrolul 1-1, iar Gigi Becali a găsit vinovații. Patronul a rostit numele a doi jucători din echipa de start.

Ce vinovați a găsit Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, din etapa a 17-a din SuperLiga, Gigi Becali i-a acuzat pe portarul Ștefan Târnovanu și pe atacantul Alexandru Stoian pentru cele 2 puncte în duelul cu Petrolul.

”Păi Stoian, cum să dai pasă la adversar în situația aia? Este normal că e vinovat Târnovanu, Stoian e vinovat că a dat pasă la adversar și Târnovanu că a dormit în poartă. Și mai vrea la echipa națională. Păi nu l-a văzut Lucescu? Cum să dai pasă așa la adversar? Dormea, relaxat.

Asta nu înseamnă că murim sau desființăm echipa, eu vă spun acum ce văd. Relaxare. Le-au intrat în cap aere de vedetă. Târnovanu e mare vedetă, echipa națională, a câștigat campionate. De ce să se mai concentreze în poartă ca lumea”, a declarat Becali, la .

Stoian și Târnovanu, gafe uriașe la golul Petrolului

Petrolul a egalat imediat după pauză, la o fază pornită de la o minge pierdută în jumătatea proprie de Alexandru Stoian. Tânărul atacant a pasat greșit direct la un adversar și de acolo a venit .

Fundașul stânga al oaspeților a șutat cu mult curaj de la 25 de metri lateral și a avut norocul ca mingea să fie deviată ușor de Siyabonga Ngezana, iar aceasta a prins o traiectorie ciudată și s-a dus în poartă.

Ștefan Târnovanu a fost surprins de efectul prins de balon, a încercat să se redreseze în ultimul moment, însă nu a mai putut decât să respingă cu o mână. Din păcate pentru el și echipa sa, balonul s-a dus în bara laterală și apoi a intrat în plasă.

Stoian începuse excelent partida de pe Arena Națională

Tânărul atacant Alexandru Stoian a fost înger și demon pentru FCSB în partida cu Petrolul. Titularizat în absența suspendatului Daniel Bîrligea, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, el .

Fotbalistul în vârstă de 17 ani a profitat de faptul că Darius Olaru nu a ajuns la o minge aruncată pe culoar de Risto Radunovic, a pivotat pe lângă un fundaș advers și a înscris cu un șut plasat, ușor deviat.