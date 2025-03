Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Lyon 1-3: „Au dat golurile aiurea. Nu sunt o echipă extraordinară”

, după ce campioana României cu Olympique Lyonnais, scor 3-1. Francezii s-au desprins pe final, dar forța echipei nu l-a impresionat pe patronul celor de la FCSB.

Gigi Becali, după FCSB – Lyon 1-3: „De ce să pierdem campionatul pentru o calificare în sferturi?”

din București, FCSB a fost învinsă de francezii de la Lyon, la capătul unui meci în care campioana României putea obține mai mult.

Gruparea roș-albastră și a restabilit egalitatea în partea secundă a jocului , dar nu a reușit să reziste și .

Chiar și așa, patronul celor de la FCSB nu a fost impresionat de felul în care a arătat formația antrenată de Paulo Fonseca. Mai mult decât atât, Gigi Becali a identificat și vinovații pentru cele trei goluri încasate de Ștefan Târnovanu.

„Mai buni ca noi sunt, dar nu extraordinari de buni. Sunt o echipă pe care o puteam învinge. A spus cineva de PAOK. PAOK mi s-a părut mai periculoasă. Au dat un gol aiurea, dacă era Crețu acolo poate nu dădeau niciun gol.

La primul a greșit Popescu, la al treilea la fel. Dacă luăm ocaziile și aveam puțin noroc, marcam. Au avut trei ocazii și au dat trei goluri. Noi am avut 4 și am dat unu. Este concluzia mea”.

Gigi Becali: „Dacă ne calificam, la revedere play-off!”

„Dacă se termina 2-2 nu era bine. Acasă joci în fața suporterilor, trebuie să joci cu echipa cea mai bună. Dacă era 2-2 sau 1-2, noi mergeam acolo cu ideea că ne calificăm. De ce să pierdem campionatul pentru o calificare în sferturi? Nu e o echipă extraordinară. O echipă care e super echipă are mai multe ocazii.

Dacă ne calificam, la revedere play-off! Nu mai aveai energie să câștigi campionatul. Baba nu are forță să joace în față, îi e frică. Edjouma are calitate bună, însă e ca vaca care dă cu piciorul la găleata cu lapte, degeaba are calitatea pe care o are, pasează numai la adversar, mai ales cu un asemenea adversar. Nu ai voie să pierzi mingea!”, a declarat Gigi Becali la .