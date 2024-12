Gigi Becali a găsit vinovatul pentru Farul – FCSB 1-1. „Din cauza ta, Horia, am făcut egal! I-ai dat premiu lui Bîrligea și alerga în zeflemea. Poate are soarta lui Compagno!”

Gigi Becali l-a atenționat pe Daniel Bîrligea după Farul – FCSB, 1-1, că ar putea avea soarta lui Andrea Compagno, vândut în China pe o sumă de 10 ori mai mică decât a fost cumpărat.

Gigi Becali: „Dacă Bîrligea juca fotbal, era 3-4 la 0 la pauză”

FCSB a ratat șansa să urce pe primul loc în SuperLiga. Egalul din deplasare cu Farul Constanța, 1-1, a făcut ca echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii să fie la 2 puncte în spatele liderului U Cluj după 20 de etape.

ADVERTISEMENT

. Imediat după ce jocul s-a încheiat, patronul campioanei și-a exprimat indignarea că jucătorii săi au scos doar un punct împotriva „marinarilor”.

A doua zi, Gigi Becali nu și-a schimbat discursul. Iar vizatul a fost tot Daniel Bîrligea, căruia i-a reproșat lipsa de atitudine în primele 45 de minute.

ADVERTISEMENT

Însă, în toată această avalanșă de reproșuri, latifundiarul din Pipera și-a găsit puterea să glumească, în direct la FANATIK SUPERLIGA, „acuzându-l” pe Horia Ivanovici că din cauza SUPER GALA FANATIK a avut o evoluție ștearsă.

„Băi, numai tu ești vinovatul. Cum i-ai dat premiu la Fanatik, omul a început să se distreze pe teren. Dacă e omul numărul 1, ce să mai? Dacă sunt așa mare fotbalist, acum nu mă mai concentrez, joc din talent. Bă, nici Messi nu juca doar din talent, Messi își dădea viața pe teren. Singurul care juca din talent era Maradona, dar ăla era prea mare talent.

ADVERTISEMENT

Dacă Bîrligea juca fotbal, era 3-4 la 0 la pauză. Și, la revedere, terminam bâlciul. Când au văzut ei că e așa de ușor, ăia de la Farul s-au speriat, a zis Tănase că o trage el cu talpa, mai driblează unul, se mai întoarce o dată, se mai distrază o dată. Bă, dă golul când trebuie să-l dai.

Eu i-am dat telefon lui MM, i-am zis: ‘Mihaie, nu îmi place cum am intrat’. E adevărat că sunt ăștia slabi, să mă ierte Gică, dar erau slabi de frică. Nu și-au dat seama cu o echipă care nu vrea să joace fotbal”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Eu îmi dau seama imediat când aleargă în zeflemea”

Gigi Becali este de părere că talentul nu este suficient în fotbal, dacă acesta nu este însoțit de muncă și concentrare. Iar pentru a-și întări exemplul, patronul de la FCSB i-a reaminti lui Daniel Bîrligea de criza prin care trece Erling Haaland la Manchester City.

Totodată, atacantul care a costat-o pe FCSB mai bine de 2 milioane de euro a avut parte și de un avertisment. Omul de afaceri l-a îndemnat să fie mai implicat pentru a nu avea șansa lui Andrea Compagno, „vârf” cumpărat de la Adrian Mititelu pentru 1,5 milioane de euro și vândut în China pe 120.000 de euro un an jumătate mai târziu.

„Horia, eu îl cert (n.r. pe Bîrligea). Dar pe mine m-a impresionat cum a venit îmbrăcat la gală, foarte simplu, fără figuri. El a înțeles, nu mai are rost să-i mai spun și lui direct. El a înțeles și se va conforma.

Ai văzut Haaland? Omul vreo 5-6 meciuri nu i-a ieșit. De ce? Nu se mai concentra. A zis că e mare, că dă goluri când vrea el. Uite, mă, că nu mai dai goluri dacă nu pui toată puterea.

Așa și Bîrligea. Pune, mă, puterea toată. Mergea pe teren, se plimba, venea la preluare la mișto, alergând în zeflemea, și dădea mingea cu pieptul la mișto. Ce faci, mă, alergi în zeflemea?

Băi, Horia, mișcarea unui om se vede. Eu, cel puțin, o văd. La fotbaliști când aleargă în zeflemea eu îmi dau seama imediat.

Cum era Compagno când a venit la noi? Beton! Și după ce a dat 20 de goluri a început să joace în zeflemea. Să nu facă și el la fel, că după aia are sfârșitul lui Compagno. Bine, ăsta are calitate. Are mai multă calitate”, a mai spus Gigi Becali.

Daniel Bîrligea, distrus de Gigi Becali! Patronul de la FCSB l-a mitralit: „Se crede vedetă!”