Gigi Becali a găsit vinovatul pentru haosul de la FCSB: „Iau măsuri fără precedent!”

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După două sezoane consecutive în care a devenit campioana României și a reușit un parcurs fabulos în Europa League, FCSB a intrat într-un picaj aproape inexplicabil. După ce a făcut o „revoluție” în birouri și pregătește încă una în lotul de jucători, Gigi Becali a găsit, în cele din urmă, principalul vinovat.

Cine este principalul vinovat pentru situația de la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

FCSB traversează o perioadă sumbră, la scurt timp după ce și-a bucurat fanii atât la nivel intern, cât și pe plan european, în competițiile UEFA. Rezultatele echipei s-au schimbat radical, iar Gigi Becali a început „curățenia”, mai întâi în conducere și în stafful tehnic, urmând ca în această iarnă să aducă mai mulți fotbaliști de valoare.

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Totuși, a ajuns la concluzia că vinovatul principal pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate este chiar el: „Decizii fără precedent, e adevărat. Nu s-a mai întâmplat. Oricum, e fără precedent ce s-a întâmplat în ultimul an. Din Europa League să nu intri măcar în play-off, să nu participi nici după aceea în Conference League, să fii scos din primul tur, după care să ajungi pe locurile 9, 10, 11, la 12 puncte de primul loc după 15 etape.

Este fără precedent. Trebuia să iau niște măsuri fără precedent. Trebuia să țin cont de unde s-au întâmplat toate astea. De la conducere, nu? De unde e conducerea? De la mine. Eu sunt vinovat, eu, idiotul. Nu mai vreau să fiu idiot și m-am deșteptat. Mi-am dat seama că am dormit ca prostul și am luat măsurile astea”, a declarat Gigi Becali la

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Nu s-au oprit schimbările la FCSB! Gigi Becali anunță noi decizii

Până în acest moment, Gigi Becali a anunțat că Florin Cernat și Alin Stoica au părăsit echipa, iar Lucian Filip va merge la echipa a 2-a, în timp ce pentru Reghecampf. De asemenea, în timp ce Pe lângă toate aceste schimbări, Gigi Becali a dezvăluit că mai urmează și alte decizii, însă la nivelul juvenil.

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„O să mai fie schimbări. O să mai fie unele care nu afectează echipa mare, pe la academie. Nu oameni care cer bani de la părinți, nu un antrenor care i-a dat o palmă unui copil. Astea nu au afectat echipa mare. Bine, având în vedere că s-a întâmplat asta, e și din cauza celor care conduc acolo. Ei ar fi trebuit să supervizeze treburile astea.

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Problema este, și asta iar îmi confirmă, că, atunci când i-a chemat să rezilieze contractul, a spus: «Dom’ne, nu semnez nimic, trebuie să vorbesc cu nașul». Adică să vorbească el cu MM. Ce să vorbești tu cu nașul? Ce ai de vorbit? Tu trebuia să-l supraveghezi acolo, nu să stai acolo un an și jumătate și să se ducă echipa în prăpastie. La ei nu mai e ca la jucători, poți să rupi contractul fără să plătești despăgubiri”, a mai declarat patronul FCSB pentru sursa citată.