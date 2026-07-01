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Gigi Becali a început să râdă în direct la TV când a auzit de jucătorul luat de Rapid de la FCSB: „Au făcut bine, e valoros…”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic despre plecarea jucătorului de la FCSB la Rapid. Cum a ironizat mutarea: „Foarte bine că l-au luat, e jucător valoros”
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 19:28
Gigi Becali a inceput sa rada in direct la TV cand a auzit de jucatorul luat de Rapid de la FCSB Au facut bine e valoros
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Gigi Becali a început să râdă în direct la TV când a auzit de jucătorul luat de Rapid de la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a comentat plecarea lui Daniel Graovac (32 de ani) de la FCSB la Rapid. Fundașul central bosniac, care poate juca și pe poziția de fundaș dreapta, a fost pus pe liber de echipa roș-albastră, chiar la dorința patronului, iar la scurt timp a semnat din această postură cu rivala din Giulești. Omul de afaceri nu crede însă că este vorba despre o pierdere pentru formația sa.

Cum a ironizat Gigi Becali plecarea lui Daniel Graovac de la FCSB la Rapid

El a transmis cu această ocazie, într-o notă ironică, faptul că rapidiștii au luat decizia corectă în privința aducerii fostului jucător de la CFR Cluj și Astra Giurgiu, iar ulterior a început să râdă în direct. În continuare, revenind la o notă serioasă, Becali a spus că nu își dorește să îl jignească pe fotbalist, dar a menționat totuși că acesta nu avea, în viziunea sa, calitatea necesară pentru a evolua la FCSB, motiv pentru care de altfel s-a și decis să se renunțe la serviciile sale.

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„Da, au făcut bine că l-au luat. E jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi (n.r. începe să râdă). Nu vreau să mai zic de jucători, că nu e frumos. Dar înțelegeți voi. Nu era de FCSB, asta e tot. Nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid”, a transmis Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Cine l-a recomandat pe Daniel Graovac la Rapid

Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele de la clubul din Giulești, a dezvăluit că această mutare a fost realizată la recomandarea directorului sportiv Marius Bilașco. „Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac știe bine campionatul românesc, ocupă două posturi, și fundaș central, și fundaș dreapta. Noi avem o problemă cu Manea și cineva trebuie să acopere și poziția aia. Și atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilașco”, a spus Angelescu la Prima Sport. 

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Mihai Stoica îl regretă pe Daniel Graovac

Recent, la puțin timp după ce FCSB a anunțat despărțirea de fotbalistul bosniac, dar înainte ca el să semneze cu Rapid, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a transmis că, dacă ar fi fost decizia lui în totalitate, Graovac ar fi continuat la echipă. „Eu pe Thiam și Graovac i-aș fi ținut. (n.r. Graovac mergea păstrat doar pentru că e polivalent) Și mai are o calitate extraordinară, se antrenează excelent, e un tip profesionist, tăcut, e un mare privilegiu să îl ai la echipă, să lucrezi cu el. Și (Dan) Petrescu zicea la fel”, a spus Mihai Stoica, de asemenea la Prima Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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