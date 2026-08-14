Gigi Becali a început să râdă în hohote după ce Bobonete a devenit acționar la Craiova: „Las Fierbinți?! Acum decapitez 16!”. Exclusiv

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Mihai Bobonete este, începând de joi, cel mai nou acționar al Universității Craiova, după ce cunoscutul actor din „Las Fierbinți” a semnat actele de asociere în prezența lui Mihai Rotaru, chiar înaintea returului cu KuPS Kuopio. Vestea nu putea trece neobservată de Gigi Becali, marele rival al oltenilor, care a aflat în direct la FANATIK SUPERLIGA despre noua mutare din Bănie și a izbucnit în râs. Patronul FCSB a transformat imediat apariția lui Bobonete în acționariatul Craiovei într-un nou motiv de ironii la adresa formației lui Mihai Rotaru și a anunțat, în stilul său caracteristic, că este pregătit să-i „decapiteze” pe toți cei 16 acționari ai clubului.

Gigi Becali, reacție savuroasă după ce Bobonete a devenit acționar la Craiova: „O să iasă caterincă pe acolo!“

Informația că l-a amuzat teribil pe Gigi Becali. Finanțatorul FCSB a vorbit despre noua configurație din Bănie și a legat imediat venirea lui Bobonete de stilul de umor consacrat de celebrul serial.

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„Bobonete? Nu știu…Haha. Deci cel cu circăreala. Acum chiar nu mai am nicio treabă. Păi dacă au luat și Las Fierbinții, pe Bobonete, o să iasă caterincă pe acolo. Știe să facă și caterincă, are și bani. Craiova va fi faimoasă în caterincă (n.r. râde). Să-l iei acționar pe actorul de caterincă. Băi, poți să-mi dai și un miliard, dacă ești actor de comedie nu ai cum să fii acționar. Nu m-ar interesa asocierea cu caterinca, eu fac cu seriozitatea, cu adevărul, dreptarea. Nu mă interesează, să fie sănătoși, să facă caterincă cât vor.

Să mai aducă încă 10 acționari, să fie 26, îi pun pe toți în cap. Dacă le aduni averile tuturor 16 de acum de la Craiova nu au nici jumătatea mea. Îi spulber pe toți. Când îl băteam la Dinamo doar pe unul, parcă nu era cine știe ce. Apoi, când am bătut pe Borcea, Giovanni ăia, ăia, alta era satisfacția. Acum, că îi bătem pe toți 16, mai mare mândria. Eu îi decapitez, chiar dacă nu joc eu. Eu sunt generalul, eu îi decapitez. Îți dai seama ce ambiție au, ce oftică au, ce ambiție. Vor să treacă peste mine, că nenorocitul ăsta e mereu acolo, sus. Mai glumim și noi, că ei le au cu caterinca, nu?“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Câți bani trebuie să investească Mihai Bobonete la Universitatea Craiova

FANATIK a aflat că Mihai Bobonete a cumpărat 5% din acțiunile de la Universitatea Craiova, ceea ce înseamnă că în următorii ani va trebui ca el să facă investiții în club de 500.000 de euro, după cum chiar Mihai Rotaru a explicat destul de recent. Cu ocazia unui la scurt timp după ce echipa din Bănie a câștigat titlul de campioană, omul de afaceri a oferit toate detaliile în acest sens:

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„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic.

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Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult”.