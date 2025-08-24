Gigi Becali a început să tremure după FCSB – FC Argeș 0-2: ”E prima dată în viața mea când spun obiectiv play-off”

După înfrângerea din partida FCSB – FC Argeș 0-2, ”roș-albaștrii” au rămas pe locul 12 în clasament cu 5 puncte. Supărat de acest rezultat, Gigi Becali a admis că în acest fel se poate rata și intrarea în play-off.

Gigi Becali se teme pentru play-off după FCSB – FC Argeș 0-2

Imediat după încheierea , patronul campioanei României a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea ca FCSB să nu prindă play-off-ul în acest sezon.

”V-aș ruga să nu mai sunați, că sunt penibil când vorbesc. Eu din politețe vă răspund, să nu ziceți că dau bir cu fugiții. Au dat război, aici oamenii de ce să dea război. Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați. Știi când să mă sunați, când o să fim în play-off, dacă o să fim.

(n.r. – Aveți semne de întrebare?) Dacă te bate… Să zicem că s-a întâmplat, dacă bate Argeșul 2-0, să ai o singură ocazie și pe-aia să o dai la adversar. Nu există scuze”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ce îl deranjează pe Becali

Latifundiarul din Pipera a precizat că nu îl îngrijorează, ci faptul că echipa sa are un joc previzibil și din această cauză și-a schimbat obiectivul și se gândește doar la intrarea în play-off.

”(n.r. – Lupta la titlu?) E devreme. Problema e jocul echipei nu diferența de puncte. Lent, previzibil, ai văzut Craiova? I-a destabilizat până la urmă. Noi pe care i-am trimis în teren… La Craiova, au intrat și au marcat, iar la noi a intrat Politic, mai bine jucam în 10 și a intrat George Popescu, iar mai bine jucam în 10. Thiam a intrat bine.

Nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. E prima dată în viața mea când spun obiectiv play-off și după mai vedem. Nu e o problemă 7 puncte față de locul 6”, a spus Gigi Becali.