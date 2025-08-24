Sport

Gigi Becali a început să tremure după FCSB – FC Argeș 0-2: ”E prima dată în viața mea când spun obiectiv play-off”

Campioana României a suferit o nouă înfrângere în meciul FCSB - FC Argeș 0-2, iar Gigi Becali a recunoscut că se teme pentru intrarea în play-off.
Traian Terzian
25.08.2025 | 00:11
Gigi Becali a inceput sa tremure dupa FCSB FC Arges 02 E prima data in viata mea cand spun obiectiv playoff
Gigi Becali se teme că echipa sa nu va prinde play-off-ul după FCSB - FC Argeș 0-2. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După înfrângerea din partida FCSB – FC Argeș 0-2, ”roș-albaștrii” au rămas pe locul 12 în clasament cu 5 puncte. Supărat de acest rezultat, Gigi Becali a admis că în acest fel se poate rata și intrarea în play-off.

Gigi Becali se teme pentru play-off după FCSB – FC Argeș 0-2

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, din etapa a 7-a a SuperLigii, patronul campioanei României a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea ca FCSB să nu prindă play-off-ul în acest sezon.

”V-aș ruga să nu mai sunați, că sunt penibil când vorbesc. Eu din politețe vă răspund, să nu ziceți că dau bir cu fugiții. Au dat război, aici oamenii de ce să dea război. Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați. Știi când să mă sunați, când o să fim în play-off, dacă o să fim.

(n.r. – Aveți semne de întrebare?) Dacă te bate… Să zicem că s-a întâmplat, dacă bate Argeșul 2-0, să ai o singură ocazie și pe-aia să o dai la adversar. Nu există scuze”, a declarat Gigi Becali,  la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Ce îl deranjează pe Becali

Latifundiarul din Pipera a precizat că nu diferența de 14 puncte față de liderul Universitatea Craiova îl îngrijorează, ci faptul că echipa sa are un joc previzibil și din această cauză și-a schimbat obiectivul și se gândește doar la intrarea în play-off.

”(n.r. – Lupta la titlu?) E devreme. Problema e jocul echipei nu diferența de puncte. Lent, previzibil, ai văzut Craiova? I-a destabilizat până la urmă. Noi pe care i-am trimis în teren… La Craiova, au intrat și au marcat, iar la noi a intrat Politic, mai bine jucam în 10 și a intrat George Popescu, iar mai bine jucam în 10. Thiam a intrat bine.

Nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. E prima dată în viața mea când spun obiectiv play-off și după mai vedem. Nu e o problemă 7 puncte față de locul 6”, a spus Gigi Becali.

1.34 este cota Betano pentru ”12 și sub 5.5 goluri” la FCSB - Aberdeen
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
