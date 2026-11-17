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Patronul fostei campioane a României susține că relația de prietenie dintre cei doi nu s-a încheiat și recunoaște că și-ar dori ca MM Stoica să revină cât mai repede la club.

Gigi Becali, îngrijorat din cauza lui Mihai Stoica

Într-o intervenție la Digi Sport, omul de afaceri și că, inițial, i-a transmis că a făcut cea mai bună alegere când a decis să plece. Ulterior, acesta și-a schimbat părerea, la scurt timp după ce a observat starea în care se afla fostul oficial al FCSB.

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„Aseară am vorbit cu el și am zis: «Bă, Mihai, eu ți-am spus că ai făcut cea mai bună alegere». După ce a plecat, am spus că eu cred că a făcut cea mai bună alegere. Dar acum zic că am altă părere. Nu mi-a plăcut nici comportamentul tău, te văd agitat și nu-mi place nici cum arăți.

A zis: «Nu, că țin de trei zile post negru». Așa ține el, cinci zile numai cu apă. Nu mi-a plăcut cum arăta la față. I-am zis: «Mihai, poate într-un fel te afectează. Mâine tu ce faci? Că aveai un program. Ce faci tu de mâine? Eu îți zic părerea mea: de mâine să vii la treabă! Nu mă interesează pe mine ce zice lumea, că ai venit, că demnitate… La mine și la tine nu contează ce zice presa și lumea. Ești prietenul meu bun, frate, vii înapoi, că nu e bine pentru tine».

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«Nu», a zis. «Vreau să mă liniștesc, am niște trăiri la fotbal prea periculoase pentru sănătate. Tu nu știi, că nu vezi, că nu vii la meciuri. Îți promit că, dacă o să simt că am nevoie de asta, te voi suna și îți voi spune că vin înapoi»”, a declarat Gigi Becali la .

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Gigi Becali: „MM e prietenul meu până la moarte!”

Gigi Becali a ținut să sublinieze faptul că și îl consideră în continuare unul dintre cei mai apropiați oameni din viața sa. Patronul de la FCSB a explicat și de ce nu ar fi avut nicio problemă să-i spună direct să plece, dacă ar fi considerat că asta ar fi cea mai bună soluție.

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„Asta fără să acuz pe cine a spus. Dacă a spus, să știe că e o mare tâmpenie. Meme e prietenul meu, am spus de atâtea ori și o mai repet. Va rămâne prietenul meu până la moarte. Ca să-l îndepărtez, îi spuneam clar: «Meme, tu trebuie să pleci». El pleca și rămâneam prieteni și frați până la moarte. Cu el am o relație foarte sinceră, din partea mea, nu cred că nici din partea lui nu este la fel. E posibil să aibă niște frustrări.

Cu Meme am o adevărată prietenie frățească. Dacă vezi că fratele tău, prietenul tău bun de tot, are o problemă, că greșește ceva, atunci tu treci cu vederea. Așa văd eu înțelepciunea lucrurilor. Prietenia aia de 25 de ani… Omul e om, e supus la atacuri de la duhuri. Mă gândesc la modul general, cum e situația familială”, a completat Gigi Becali.

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Ce l-a deranjat pe MM Stoica

În plus, Gigi Becali a explicat ce ar fi provocat supărarea actuală a lui Mihai Stoica. Potrivit afaceristului, totul ar fi pornit de la o discuție în care a fost implicat și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul i-ar fi transmis lui Becali că există doi patroni, iar omul de afaceri a înțeles că MM Stoica ar fi avut ceva împotriva lui Bogdan Costicea.

„Eu am vorbit cu el: «Bă, Mihai, ce ți se pare ție că e dezonorant?». Am zis că ești al nostru. Ce nu i-a plăcut lui? Că am zis că o să-l aducem înapoi. «Ce sunt, marionetă? Mă aduci când vrei?». Eu m-am referit că tu ai plecat, dar nu te lăsăm, că ești al nostru, că te vom convinge. De unde pleacă asta? Am greșit eu aici. Spun toate detaliile ca să înțelegeți supărarea lui.

Mie mi-a spus Reghe că sunt doi patroni. El a crezut că era supărat pe Bogdan Costicea. «Ce ai cu el?». N-a zis Costicea asta, a zis Reghe. Auzind asta, s-a supărat și nu-i mai permite lui Reghe să-i spună ca unui prieten: «Nu ești prieten cu mine, tu nu mă aduci». Nu-l mai consideră. El s-a supărat pe chestia asta. «Spui tu că vin înapoi? Dar Reghe cine e el?». E o refulare de orgoliu”, a completat Gigi Becali.