Gigi Becali a închis televizorul când a văzut naționala lui Gică Hagi: „Florinel Coman, mort! Ăsta-i fotbal?!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Florinel Coman, certat de Gigi Becali după Georgia – România 1-1

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Gigi Becali s-a dezlănțuit după Georgia – România 1-1. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a închis televizorul când a văzut naționala României. Becali nu l-a menajat nici măcar pe

Florinel Coman, certat de Gigi Becali după Georgia – România 1-1

Florinel Coman e o țintă de transfer pentru FCSB în această vară, chiar dacă mai are un an de contract cu Al-Gharafa. dar l-a dezamăgit pe Gigi Becali. Fostul golgheter al SuperLigii din sezonul 2023-2024 a fost înlocuit în minutul 46, cu Louis Munteanu, marcatorul golului „tricolorilor” la Tbilisi.

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„M-am uitat puțin, dar dacă nu mi-a plăcut ce am văzut, nu m-am mai uitat. Am vorbit cu MM și mi-a zis că s-a terminat 1-1. Horia, eu mă culc devreme. La 10 la culcare, că eu sunt bătrân. Dacă era meci oficial mă uitam. Mai mult să mă rog pentru Gică, dar dacă e meci amical, cu Georgia, ce să fac? Să pierd timpul pentru un meci amical. Nu erau nici jucătorii care trebuie să fie.

(n.r. – Cum vi s-a părut Florinel Coman?) Mort, mort, mort. Eu o să vorbesc cu el. Vorbisem cu el. ‘Florinel, tată, nu se poate așa fotbal’. Ăla e fotbal? Te încurci singur în minge? El avea forță, putere. El avea viteză! Nu o mai are. Nu mai are nici forță. Ce se întâmplă, nu știu? D-aia m-am uitat mai mult pentru el. Eu trebuie să fac ceva. Să fac niște eforturi mai mari. Dar nu mi-a plăcut. În fine, a și jucat vârf”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Florinel Coman a plecat de la FCSB în vara lui 2024, în Qatar, când Al Gharafa a plătit 6 milioane de euro pentru transferul său de la FCSB. Fostul star din SuperLiga nu s-a impus și, în 45 de meciuri, a marcat 6 goluri și a dat 9 assist-uri. Florinel Coman a jucat la FCSB între 2017 și 2014, perioadă în care a câștigat un campionat, o Cupă și o Supercupă a României.

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233 de meciuri, 62 de goluri și 63 de assist-uri a bifat Florinel Coman la FCSB

3 milioane de euro e cota de piață a lui Coman pe transfermarkt.com