Gigi Becali a intervenit după ce s-a cerut 3-0 pentru Rapid cu FCSB la „masa verde”: „Eu știu definiția rasismului”

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FCSB a învins Rapid cu 4-1 în etapa 13 din SuperLiga României, într-un derby în care a fost spectacol și pe teren, și în afara lui. Scandările suporterilor gazdă la adresa rivalilor au stârnit reacții puternice, fiind invocat, din nou la un meci din campionatul nostru, rasismul. Gigi Becali a intervenit în direct și s-a opus vehement unui asemenea scenariu, invocând strict principiul rivalității dintre cele două echipe.

Gigi Becali, reacție dură după ce s-a cerut pierderea meciului cu Rapid la masa verde

Dumitru Giuliano, vicepreședintele Comunității Etniei Rromilor din România, a contactat FANATIK după incidentele rasiste și xenofobe de la derby-ul disputat pe Arena Națională și . Gigi Becali a auzit de posibilitatea ca echipa lui să fie sancționată și chiar să piardă meciul la masa verde, motiv pentru care a intervenit în direct și s-a opus vehement. Patronul „roș-albaștrilor” a insistat că totul a constant în simpla rivalitate de ani de zile între cele două tabere și că scandările sunt deja clasice în fotbalul românesc, nefiind vorba de un atac real la adresa rromilor.

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„Ce scandări rasiste? Eu știu definiția rasismului. Voi inversați, inventați. Cine are mai mulți țigani în galerie? Unde e rasismul? Porecla aia înseamnă că e rasism? Să fie reglementările pe adevăr și realitate, nu dacă se cântă un cântec în care zic porecla unei echipe. Aia e porecla lor. Dacă zic de Dinamo nu știu ce pe câini, înseamnă că e rasism? Că am ceva cu animalele? Am avut mereu boală pe câini se referă la o rivalitate… Voi considerați rasism, dacă Rapid considera venea la Comisii. Se inventează doar rasism. Voi inventați, speculați, forțați… Așa le zice lor, țigani… Așa e porecla lor. Ălora le zice câini, nouă ni se zice Steaua…

Strigăm în cupele europene dacă jucăm cu ei acolo… Dacă jucăm cu Real Madrid îi spunem blanco, că avem boală pe ei. Dacă jucăm cu Milan, aveam boală pe rossoneri. Ce e mai rău? Să înjuri de mamă, copii, neveste sau să înjuri de un club? Nu e rasism, e un cântec care se cântă și e porecla clubului. Așa le zice lor și nu se supără. Văd că galeria nu se supără. Au inteligență și știu că nu e rasism. Țiganii de la noi din galerie sunt mai mulți. Strigă rasism împotriva lor? Nu e paradox! E un lucru simplu și îl luăm așa cum este. Au boală pe echipa asta, nu pe țigani. Dacă ar avea boală pe țigani, nu ar mai fi la noi în galerie. Să gândim logic, nu cum vrem noi!”, a spus Gigi Becali la

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Liderul Peluzei Nord FCSB, mesaj după acuzele de rasism de la FCSB – Rapid 4-1

de la FCSB – Rapid. Liderul galeriei roș-albastre a respins acuzațiile de rasism. În direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a respins acuzațiile de rasism și a susținut că scandările respective fac parte dintr-o tradiție veche de aproximativ 40 de ani a rivalităților dintre galerii. „Ei, țigani, noi, aurolaci și drogați, iar Dinamo sunt câinii. Craiova e cu prăzarii, Ploieștiul, găzarii și tot așa”. Mustață a mai precizat faptul că că are relații apropiate cu persoane de etnie romă și că acestea participă inclusiv la activitățile galeriei FCSB, dar a amintit și de faptul că suporterii „roș-albaștrilor” sunt adesea ținta unor jigniri extrem de dure, ce implică familiile, din partea rivalilor.