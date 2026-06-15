Sport

Gigi Becali a intervenit și a deturnat transferul lui Darius Olaru: „Au fost oferte de la Universitatea Craiova și CFR Cluj”

Gigi Becali a avut o intervenție decisivă și a deturnat transferul lui Darius Olaru. Mijlocașul a mai avut oferte din SuperLiga, printre cluburile interesate numărându-se Universitatea Craiova și CFR Cluj.
Iulian Stoica
15.06.2026 | 11:50
Gigi Becali a intervenit si a deturnat transferul lui Darius Olaru Au fost oferte de la Universitatea Craiova si CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a intervenit și a deturnat transferul lui Darius Olaru. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de referință pe care i-a avut FCSB în acest deceniu. Fotbalistul a ajuns la formația patronată de Gigi Becali în iarna anului 2020, însă înainte de a semna a avut mai multe oferte atractive, pe adresa celor de la Gaz Metan Mediaș sosind propuneri clare din partea cluburilor de top din SuperLiga.

Gigi Becali a intervenit și a deturnat transferul lui Darius Olaru

Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro pentru transferul lui Darius Olaru în vara lui 2019, jucătorul fiind lăsat la Gaz Metan până în iarna lui 2020. Fostul președinte al medieșenilor, Ioan Mărginean, a transmis că de mutarea mijlocașului s-au interesat la acel moment și Universitatea Craiova, respectiv CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a fost singurul dispus să îi ofere un salariu de 10.000 de euro lunar lui Darius Olaru, deși la acel moment mijlocașul era doar un jucător de perspectivă, nu o certitudine. Inițial, Gigi Becali a dorit să plătească doar 5.000 de euro, dar Ioan Mărginean a intervenit și a insistat pentru o remunerație mai bună.

„Olaru și-a văzut de treabă și au început să vină oferte, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Sincer, era mai bine dacă îl mai țineam un an, avea o cotă de piață mai mare. Apoi a intrat pe fir FCSB, iar eu aveam ambiție să scot echipa din insolvență. Craiova și CFR au făcut oferte oficiale, dar erau mai mici decât a FCSB-ului. Atunci am negociat cu domnul Becali și Darius Olaru era de față. 

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Dominic Fritz: Există o „rețea extractivă în jurul lui Adrian Veștea” la...
Digi24.ro
EXCLUSIV Dominic Fritz: Există o „rețea extractivă în jurul lui Adrian Veștea” la Brașov, conform spuselor lui Irineu Darău

În viața mea nu m-am pus în genunchi pentru niciun jucător, dar pentru copilul acesta am negociat să aibă un contract decent. FCSB voia să înceapă de la un salariu de 5.000 de euro pe lună, iar eu am insistat ca de la 10.000 de euro lunar. Așa a ajuns Darius Olaru la FCSB, și-a văzut de drumul lui și acum e bine”, a spus Ioan Mărginean, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Numit
Digisport.ro
Numit "trădător" și "impostor" pentru ce a făcut la Cupa Mondială, Justin Trudeau a venit cu răspunsul

Darius Olaru a zburat în Belgia, pentru a semna cu Union Saint Gilloise

La 6 ani și jumătate de la momentul venirii la formația patronată de Gigi Becali, Darius Olaru o va părăsi pe FCSB, acesta zburând în Belgia în dimineața zilei de luni, 15 iunie. Clubul va încasa nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul mijlocașului, Union Saint Gilloise fiind de acord să plătească această sumă. În vârstă de 28 de ani, internaționalul va evolua alături de belgieni în preliminariile UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
  • 4,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru
  • 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
Campionatul Mondial 2026, turneul unde pauza de hidratare costă milioane de dolari
Fanatik
Campionatul Mondial 2026, turneul unde pauza de hidratare costă milioane de dolari
Cine este Union Saint Gilloise, viitoarea echipă a lui Darius Olaru. „Renașterea” celui...
Fanatik
Cine este Union Saint Gilloise, viitoarea echipă a lui Darius Olaru. „Renașterea” celui de-al treilea cel mai titrat club din Belgia
Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA,...
Fanatik
Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA, martor la declarații stânjenitoare: „O s-o lovesc pe maică-ta!” / „Michelle Obama este bărbat!”. Foto & Video
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Finanțarea este OPRITĂ!'. Clubul de tradiție din fotbalul românesc, într-o situație critică
iamsport.ro
'Finanțarea este OPRITĂ!'. Clubul de tradiție din fotbalul românesc, într-o situație critică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!