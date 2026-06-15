Gigi Becali a intervenit și a deturnat transferul lui Darius Olaru: „Au fost oferte de la Universitatea Craiova și CFR Cluj”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de referință pe care i-a avut FCSB în acest deceniu. Fotbalistul a ajuns la formația patronată de Gigi Becali în iarna anului 2020, însă înainte de a semna a avut mai multe oferte atractive, pe adresa celor de la Gaz Metan Mediaș sosind propuneri clare din partea cluburilor de top din SuperLiga.

Gigi Becali a intervenit și a deturnat transferul lui Darius Olaru

Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro pentru transferul lui Darius Olaru în vara lui 2019, jucătorul fiind lăsat la Gaz Metan până în iarna lui 2020. Fostul președinte al medieșenilor, Ioan Mărginean, a transmis că de mutarea mijlocașului s-au interesat la acel moment și Universitatea Craiova, respectiv CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a fost singurul dispus să îi ofere un salariu de 10.000 de euro lunar lui Darius Olaru, deși la acel moment mijlocașul era doar un jucător de perspectivă, nu o certitudine. Inițial, Gigi Becali a dorit să plătească doar 5.000 de euro, dar Ioan Mărginean a intervenit și a insistat pentru o remunerație mai bună.

„Olaru și-a văzut de treabă și au început să vină oferte, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Sincer, era mai bine dacă îl mai țineam un an, avea o cotă de piață mai mare. Apoi a intrat pe fir FCSB, iar eu aveam ambiție să scot echipa din insolvență. Craiova și CFR au făcut oferte oficiale, dar erau mai mici decât a FCSB-ului. Atunci am negociat cu domnul Becali și Darius Olaru era de față.

ADVERTISEMENT

În viața mea nu m-am pus în genunchi pentru niciun jucător, dar pentru copilul acesta am negociat să aibă un contract decent. FCSB voia să înceapă de la un salariu de 5.000 de euro pe lună, iar eu am insistat ca de la 10.000 de euro lunar. Așa a ajuns Darius Olaru la FCSB, și-a văzut de drumul lui și acum e bine”, a spus Ioan Mărginean, conform .

ADVERTISEMENT

Darius Olaru a zburat în Belgia, pentru a semna cu Union Saint Gilloise

La 6 ani și jumătate de la momentul venirii la formația patronată de Gigi Becali, Darius Olaru o va părăsi pe FCSB, . Clubul va încasa nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul mijlocașului, U . În vârstă de 28 de ani, internaționalul va evolua alături de belgieni în preliminariile UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT