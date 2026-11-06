„Gigi Becali a interzis la Palat un mare om de fotbal”. Gluma zilei, inspirată din cartea lui Marcel Pușcaș

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Gigi Becali a devenit protagonistul unei glume savuroase la FANATIK EXCLUSIV, după ce Horia Ivanovici a citit un pasaj din cartea „CEI 33”, scrisă de Marcel Pușcaș. Moderatorul și-a imaginat reacția patronului FCSB la o afirmație celebră a lui Herbert Chapman, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria fotbalului englez. Totul a pornit de la ideea că un tehnician nu trebuie doar să aleagă primul „11”, ci și să construiască un grup unit.

Gigi Becali, „interzis” la Palat pentru un antrenor legendar! Gluma făcută de Horia Ivanovici

Cunoscut pentru implicarea directă în deciziile sportive de la FCSB, despre rolul antrenorului și libertatea acestuia de a lua hotărâri privind echipa. Tocmai acest subiect i-a oferit lui Horia Ivanovici prilejul unei glume la FANATIK EXCLUSIV. Moderatorul a pornit de la un citat atribuit lui Herbert Chapman, fostul mare antrenor al lui Arsenal, și și-a imaginat cum ar reacționa finanțatorul roș-albaștrilor dacă ar auzi o asemenea concepție despre meseria de tehnician.

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„Gigi Becali a interzis la Palat un mare om de fotbal. După ce a citit cartea lui Marcel Pușcaș, l-a interzis pe Herbert Chapman la Palat, care a zis așa: «Un antrenor nu este doar un om care alege echipa, este cel care construiește un grup». Deci Gigi a dat numele lui, fața tuturor bodyguarzilor de la Palat și le-a zis că ăsta nu mai are ce căuta aici. Nimic, nimic, pentru nimic nu are ce să caute aici”, a spus Horia Ivanovici, în glumă, la FANATIK EXCLUSIV.

Evident, întregul scenariu este unul umoristic. Herbert Chapman a murit în 1934, iar povestea imaginată de Horia Ivanovici ironizează modul în care Gigi Becali se implică în alcătuirea echipei la FCSB.

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Cine a fost Herbert Chapman, antrenorul care a inspirat gluma despre Gigi Becali

Herbert Chapman este considerat unul dintre marii inovatori ai fotbalului englez. Numele său este legat în special de Huddersfield Town și Arsenal, cluburi la care a contribuit decisiv la dezvoltarea unor echipe de succes.

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La Arsenal, Chapman a avut un rol esențial în transformarea formației londoneze într-o forță a fotbalului englez, fiind recunoscut pentru ideile sale tactice și pentru modul în care a organizat activitatea echipei. Concepția potrivit căreia un antrenor trebuie să fie mai mult decât omul care stabilește titularii a reprezentat punctul de plecare al ironiei lui Horia Ivanovici.

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În contrast cu această viziune, Gigi Becali a recunoscut în repetate rânduri că intervine în deciziile privind echipa FCSB, inclusiv în alegerea jucătorilor care intră pe teren. De aici și poanta directorului FANATIK: un antrenor care susține că trebuie să construiască și să conducă un grup ar putea fi considerat „persona non grata” la Palatul lui Gigi Becali.

„CEI 33”, cartea lui Marcel Pușcaș care a inspirat momentul de la FANATIK EXCLUSIV

Gluma lui Horia Ivanovici a fost inspirată de volumul „CEI 33”, în care Marcel Pușcaș abordează personalități, idei și momente importante din istoria fotbalului. Cartea oferă o perspectivă asupra oamenilor care au influențat dezvoltarea acestui sport și readuce în atenție inclusiv concepții despre rolul antrenorului, dincolo de simpla alegere a formulei de start. . Volumul nu se comercializează separat, ci doar alături de revista FANATIK.