Sport

Gigi Becali a intrat în direct, cu câteva ore înainte de U Cluj – Oțelul și a făcut calculele: „M-am uitat de 10 ori”

Gigi Becali a făcut calculele la play-off, spunând că aşteaptă cu interes meciul dintre U Cluj şi Oţelul Galaţi. Patronul FCSB are mare încredere că roş-albaştri vor ajunge în play-off.
Marian Popovici
27.02.2026 | 16:04
Gigi Becali a intrat in direct cu cateva ore inainte de U Cluj Otelul si a facut calculele Mam uitat de 10 ori
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a intrat în direct, cu câteva ore înainte de U Cluj - Oțelul și a făcut calculele: „M-am uitat de 10 ori”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB se luptă la play-off, dar nu mai este la mâna ei. Echipa patronată de Gigi Becali are nevoie de maximum de puncte cu UTA Arad şi U Cluj, dar în acelaşi timp trebuie ca una dintre contracandidate să piardă puncte.

Gigi Becali a făcut calculele de play-off: „Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră”

Gigi Becali a făcut calculele cu câteva ore înainte de U Cluj – Oţelul, meci al cărui rezultat poate să avantajeze FCSB sau, în cazul în care gazdele vor câştiga, îşi vor asigura locul de play-off cu o etapă înainte de final:

ADVERTISEMENT

„Normal că aștept cu mai mult interes. Cel mai important este meciul de azi. Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră. Îți dai seama că de zece ori m-am uitat pe calcule. Suntem la mâna noastră dacă nu bate Clujul. Nu mai depindem de alții.

Ne avantajează dacă Farul bate pe CFR, pentru că am încredere că Dinamo nu își permite să nu facă măcar un egal cu CFR. Sunt mai multe variante. Pentru noi ar fi mai bine să piardă U Cluj. Se poate întâmpla orice, cine mai știe? Când am luat campionatul acela cu Gâlcă, nu mai avea nimeni încredere. „, a spus Gigi Becali la Digisport.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Trei scenarii prin care FCSB se califică în play-off

FCSB are trei scenarii prin care FCSB se califică în play-off. Roş-albaştri sunt la mâna lor dacă U Cluj nu bate Oţelul, dacă CFR Cluj nu obţine mai mult de două puncte în ultimele două etape sau FC Argeş nu obţine 3 puncte din meciurile cu Dinamo şi Unirea Slobozia:

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile...
Digisport.ro
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire

1. U Cluj nu câştigă meciul cu Oţelul Galaţi. Asta înseamnă că ardelenii ar acumula 49 de puncte cu un egal în faţa gălăţenilor, iar cu o eventuală înfrângere în faţa FCSB-ului ar încheia sub campionii en-titre, departajarea fiind făcută de meciurile directe.

2. CFR Cluj să nu facă 2 puncte cu Farul şi Dinamo. Dacă vor face maximum un egal în ultimele două etape, elevii lui Pancu vor încheia cu 48 de puncte, cu un punct sub FCSB.

ADVERTISEMENT

3. FC Argeş nu obţine 3 puncte din meciurile cu Dinamo şi Slobozia. Piteştenii mai au nevoie de 3 puncte pentru a fi siguri de play-off. Ar ajunge la 49 de puncte, iar la egalitate de puncte cu FCSB, ar avea avantajul meciurilor directe.

În cazul puţin probabil ca toate cele patru echipe (U Cluj, CFR Cluj, FC Argeş şi FCSB) adună 49 de puncte, departajarea se face după un clasament direct între cele patru. În acest caz, U Cluj ar fi sub linie.

Zâmbetul lui Coelho, foarte greu de câștigat! Antrenorul Universității Craiova a explicat ce...
Fanatik
Zâmbetul lui Coelho, foarte greu de câștigat! Antrenorul Universității Craiova a explicat ce îl face cu adevărat fericit: „E tot ce contează!“
Tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor din Conference League. Andrei Rațiu...
Fanatik
Tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor din Conference League. Andrei Rațiu și Răzvan Marin se pot întâlni în sferturi! Cu cine a picat echipa lui Racovițan și cum arată tabloul
Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor: “Ţineţi minte emisiunea!”. Care...
Fanatik
Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor: “Ţineţi minte emisiunea!”. Care sunt pronosticurile pentru sferturi. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Membrul Generației de Aur l-a dat în judecată pe primarul Capitalei și îl...
iamsport.ro
Membrul Generației de Aur l-a dat în judecată pe primarul Capitalei și îl atacă fără milă: 'Pentru ce să plătim taxe? Lasă-mă cu corectul de Ciucu, ești nebun la cap?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!