Gigi Becali a intrat în direct, cu câteva ore înainte de U Cluj – Oțelul și a făcut calculele: „M-am uitat de 10 ori”

ADVERTISEMENT

FCSB se luptă la play-off, dar nu mai este la mâna ei. Echipa patronată de Gigi Becali are nevoie de maximum de puncte cu UTA Arad şi U Cluj, .

Gigi Becali a făcut calculele de play-off: „Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră”

Gigi Becali a făcut calculele cu câteva ore , meci al cărui rezultat poate să avantajeze FCSB sau, în cazul în care gazdele vor câştiga, îşi vor asigura locul de play-off cu o etapă înainte de final:

ADVERTISEMENT

„Normal că aștept cu mai mult interes. Cel mai important este meciul de azi. Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră. Îți dai seama că de zece ori m-am uitat pe calcule. Suntem la mâna noastră dacă nu bate Clujul. Nu mai depindem de alții.

Ne avantajează dacă Farul bate pe CFR, pentru că am încredere că Dinamo nu își permite să nu facă măcar un egal cu CFR. Sunt mai multe variante. Pentru noi ar fi mai bine să piardă U Cluj. Se poate întâmpla orice, cine mai știe? Când am luat campionatul acela cu Gâlcă, nu mai avea nimeni încredere. „, a spus Gigi Becali la Digisport.

ADVERTISEMENT

Trei scenarii prin care FCSB se califică în play-off

FCSB are trei scenarii prin care FCSB se califică în play-off. Roş-albaştri sunt la mâna lor dacă U Cluj nu bate Oţelul, dacă CFR Cluj nu obţine mai mult de două puncte în ultimele două etape sau FC Argeş nu obţine 3 puncte din meciurile cu Dinamo şi Unirea Slobozia:

ADVERTISEMENT

1. U Cluj nu câştigă meciul cu Oţelul Galaţi. Asta înseamnă că ardelenii ar acumula 49 de puncte cu un egal în faţa gălăţenilor, iar cu o eventuală înfrângere în faţa FCSB-ului ar încheia sub campionii en-titre, departajarea fiind făcută de meciurile directe.

2. CFR Cluj să nu facă 2 puncte cu Farul şi Dinamo. Dacă vor face maximum un egal în ultimele două etape, elevii lui Pancu vor încheia cu 48 de puncte, cu un punct sub FCSB.

ADVERTISEMENT

3. FC Argeş nu obţine 3 puncte din meciurile cu Dinamo şi Slobozia. Piteştenii mai au nevoie de 3 puncte pentru a fi siguri de play-off. Ar ajunge la 49 de puncte, iar la egalitate de puncte cu FCSB, ar avea avantajul meciurilor directe.

În cazul puţin probabil ca toate cele patru echipe (U Cluj, CFR Cluj, FC Argeş şi FCSB) adună 49 de puncte, departajarea se face după un clasament direct între cele patru. În acest caz, U Cluj ar fi sub linie.