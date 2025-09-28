Sport

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 1-0 și a numit marea problemă a campioanei: „Vorbeam și cu Meme”

Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - Oțelul, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Cum a reacționat patronul roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
28.09.2025 | 22:54
Gigi Becali a intrat in direct dupa FCSB Otelul 10 si a numit marea problema a campioanei Vorbeam si cu Meme
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - Oțelul Galați 1-0. Foto: colaj Fanatik.

FCSB a spart gheața și a câștigat primul meci în SuperLiga după o serie de 8 meciuri consecutive fără victorie. Campioana României a obținut a doua victorie a sezonului în campionat, scor 1-0 cu Oțelul Galați pe Arena Națională. Gigi Becali a intrat în direct la TV și a făcut analiza partidei.

Gigi Becali, prima reacție după FCSB – Oțelul 1-0: „Vorbeam și cu Meme că nu mai știm cu cine să ținem”

Victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) din UEFA Europa League le-a dat încredere celor de la FCSB. Roș-albaștrii au obținut o victorie muncită pe teren propriu cu Oțelul Galați și au urcat două locuri în ierarhia din SuperLiga, până pe poziția a 11-a, cu 10 puncte după 11 etape.

„Nu am eu treabă acum cu Craiova. Vorbeam și cu Meme că nu mai știm cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj. E greu că sunt multe în față. Noi ne batem cu U Cluj, cu Oțelul. Dar avem Farul în față, care are 5 puncte. Slobozia are 8, dar nu ar fi o problema. Trecem și de ea.

Problema e UTA, problema e CFR care are un meci în minus. Asta e problema. Mai mare e problema CFR decât Farul, că e echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova acum. Cu smerenia trebuie să fiu până ajung în play-off, după care vine iar mândria. Că ea are rădăcină.

Gigi Becali a lăudat Oțelul după 0-1 cu FCSB: „Echipă combinativă”

Eu vreau să o tai, dar nu pot. Tai, tai, tai, dar răsare iar. Când mai tai, mai răsare câte o mlădiță din ea. La ora asta nu mă gândesc decât la play-off. E rușinos. Să fii în play-out e rușinos.

Faptul că după 1-0 am mai avut bara lui Miculescu, am avut două ale lui Stoian, singur cu poarta, și Bîrligea singur cu poarta. Am avut încă 5 ocazii. Dacă ai 5 ocazii în repriza a doua, la 1-0, e mulțumitor. Echipă combinativă Oțelul, portughezi care pasează, dar nu au calitate la finalizare. Nu pot da gol”, a declarat Gigi Becali, la TV Digi Sport.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
