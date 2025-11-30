Gigi Becali a intrat în direct imediat după Farul – FCSB 1-2 și nu s-a ferit: „E prima oară după 2-3 ani când mi se întâmplă asta”

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit o victorie crucială cu Farul Constanța, 2-1, și s-a revanșat în fața „marinarilor”, după ce în tur au pierdut, 1-3, partida din Ghencea.

Gigi Becali, mari emoții la partida de la Farul

Gigi Becali a declarat că a trăit meciul cu Farul la intensitate maximă, ca pe o partidă de la Cupa Mondială, așa cum nu a mai făcut-o de mulți ani.

ADVERTISEMENT

„E primul meci de vreo 2-3 ani în care am avut mari emoții. Nu mai aveam emoții la meciuri, dar acum era miza prea mare. Asta i-am spus și lui Mihai. Noi azi jucăm Cupa Mondială, finală de Cupa Mondială. Dacă nu bați pe Farul în finala de CM, de ce mai stai în fotbal? Dacă ne bătea Farul, la revedere play-off.

Nu mai aveai cum. Nu are rost să faci socoteli acum. Aveam emoții, asta este. Din cauza noastră. Pentru că noi la 2-0… Dacă ai 2-0, fă posesie, distrează-te cu ei. Am avut și ghinion. Am avut ocazii, bară, am avut multe în prima repriză”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali speră încă la titlu și anunță că FCSB o să învingă toate rivalele

Cei de la FCSB au mari probleme cu accidentările, iar nu a făcut parte din lot și se pare că va absenta și în etapa viitoare, cu Dinamo. De asemenea, și Florin Tănase au ieșit cu probleme medicale și ar putea să absenteze. Totuși, Gigi Becali spune că speră la titlu și anunță că echipa sa va învinge inclusiv în duelul cu formația lui Zeljko Kopic, care are 10 puncte mai mult în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Ăla accidentat, ăla accidentat, ăla accidentat… Ce să facem? Nu e unul intră altul. Nu sunt alți fotbaliști? (n.r. – Vă gândiți la titlu?) La titlu mă gândeam și înainte. D-aia aveam emoții. Emoția e să nu am șanse la titlu, să nu intru în play-off. Dacă intrăm în play-off, titlul e la noi.

Putem să intrăm și cu 7-8 puncte, înjumătățite sunt 4. Jucăm cu toate, Dinamo, Rapid, Craiova. (n.r. – Câte puncte cu Dinamo, Rapid, Craiova?) 9 puncte! Eu vreodată calculez altfel?”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

FCSB, probleme de lot înainte de meciul cu Dinamo

David Miculescu a recunoscut că are probleme medicale, la interviurile date după meci, și nu a putut spune dacă o să joace în etapa viitoare. Pe lângă această posibilă absență, pentru cei de la FCSB nu va putea să fie pe teren nici Baba Alhassan. Acesta a luat al 4-lea cartonaș galben din actualul sezon și va fi suspendat.

Mijlocașul a fost decisiv în confruntarea de anul trecut, din play-off, în care FCSB s-a impus, 2-1. Atunci acesta a punctat în ultimele minute ale partidei cu un șut excepțional, de la marginea careului, care s-a dus în vinclu.