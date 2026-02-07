Sport

Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Am auzit că se vorbește asta pe TikTok. A înnebunit lumea”

Gigi Becali a avut o reacție dură cu privire la un zvon apărut pe TikTok. Patronul FCSB-ului a lansat un mesaj ferm pentru contestatarii săi de pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
07.02.2026 | 11:12
Gigi Becali a intrat in direct si a facut ravagii Am auzit ca se vorbeste asta pe TikTok A innebunit lumea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a avut o reacție dură cu privire la unele zvonuri apărute pe TikTok. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu 2-1 joi seară și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului, însă în mediul online au apărut acuzații cu privire la un posibil „blat” între cele două formații. Gigi Becali a negat ferm aceste afirmații și a transmis un mesaj dur contestatarilor de pe rețelele sociale.

Gigi Becali, replică dură pentru contestatarii de pe TikTok

Gigi Becali a declarat că nu este interesat de informațiile apărute pe TikTok. „Nu mă interesează pe mine ce zice unul și altul. Lumea este nebună, în general, adică nu toți, a început să înnebunească lumea. Am auzit că se vorbește pe TikTok că am câștigat eu nu știu câte milioane de euro la pariuri.

ADVERTISEMENT

Lumea e nebună. Eu nu vreau să fiu nebun, eu sunt om normal, ce zic nebunii nu bagi în seamă. Mie îmi trimite cineva pe TikTok, mi-a trimis aseară. În primul rând, i-am spus că nu pot să deschid. În al doilea rând, dacă îmi trimiți pe TikTok, în viața ta nu mai vorbești cu mine”, a afirmat patronul FCSB-ului la Digi Sport. Acesta a dezvăluit la finalul meciului cu FC Botoșani că a dublat salariul unui fotbalist.

Valeriu Iftime, acuzat la rândul său după FCSB – FC Botoșani 2-1

FC Botoșani s-a aflat la un moment dat chiar pe primul loc în Superliga, însă gruparea pregătită de Leo Grozavu traversează un moment foarte dificil în campionat. Botoșănenii au reușit să înscrie un singur gol în ultimele 7 meciuri, chiar cel marcat de Mykola Kovtalyuk contra FCSB-ului, și nu au mai învins pe nimeni din noiembrie.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Chiar și în acest context, Valeriu Iftime a fost acuzat dur de un suporter în timp ce oferea declarații la finalul partidei de pe Arena Națională. „Blatistule, hoțule! Ești cel mai mare hoț!”, a strigat fanul în direcția omului de afaceri. FC Botoșani ocupă locul 6 în Superliga și va evolua în etapa 26 pe teren propriu contra lui Metaloglobus.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
2.20 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” la meciul Oțelul - FCSB
FRF, prima decizie după declanșarea scandalului privind biletele pentru barajul cu Turcia: „Am...
Fanatik
FRF, prima decizie după declanșarea scandalului privind biletele pentru barajul cu Turcia: „Am insistat”
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la...
Fanatik
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv
Juri Cisotti, dezvăluiri despre viitorul său la FCSB: „Atât acoperă contractul”
Fanatik
Juri Cisotti, dezvăluiri despre viitorul său la FCSB: „Atât acoperă contractul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu:...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu: 'Un antrenor preocupat și concentrat'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să...
Observatornews.ro
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl...
as.ro
Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: Nu ne dorim profit
Procesul „târât” al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care...
Libertatea.ro
Procesul „târât” al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care a îngropat sute de mii de tone de animale pe malul Dunării
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
informat.ro
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!