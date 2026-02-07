Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Am auzit că se vorbește asta pe TikTok. A înnebunit lumea”

ADVERTISEMENT

și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului, însă în mediul online au apărut acuzații cu privire la un posibil „blat” între cele două formații. Gigi Becali a negat ferm aceste afirmații și a transmis un mesaj dur contestatarilor de pe rețelele sociale.

Gigi Becali, replică dură pentru contestatarii de pe TikTok

Gigi Becali a declarat că nu este interesat de informațiile apărute pe TikTok. „Nu mă interesează pe mine ce zice unul și altul. Lumea este nebună, în general, adică nu toți, a început să înnebunească lumea. Am auzit că se vorbește pe TikTok că am câștigat eu nu știu câte milioane de euro la pariuri.

Lumea e nebună. Eu nu vreau să fiu nebun, eu sunt om normal, ce zic nebunii nu bagi în seamă. Mie îmi trimite cineva pe TikTok, mi-a trimis aseară. În primul rând, i-am spus că nu pot să deschid. În al doilea rând, dacă îmi trimiți pe TikTok, în viața ta nu mai vorbești cu mine”, a afirmat patronul FCSB-ului la . .

Valeriu Iftime, acuzat la rândul său după FCSB – FC Botoșani 2-1

FC Botoșani s-a aflat la un moment dat chiar pe primul loc în Superliga, însă gruparea pregătită de Leo Grozavu traversează un moment foarte dificil în campionat. Botoșănenii au reușit să înscrie un singur gol în ultimele 7 meciuri, chiar cel marcat de Mykola Kovtalyuk contra FCSB-ului, și nu au mai învins pe nimeni din noiembrie.

Chiar și în acest context, în timp ce oferea declarații la finalul partidei de pe Arena Națională. „Blatistule, hoțule! Ești cel mai mare hoț!”, a strigat fanul în direcția omului de afaceri. FC Botoșani ocupă locul 6 în Superliga și .