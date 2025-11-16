Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a intrat în direct după Bosnia – România 3-1 și i-a făcut praf: „N-am văzut așa ceva în viața mea”

Gigi Becali a intrat a doua zi în direct după meciul Bosnia - România 3-1. Pe cine a desființat patronul FCSB-ului și ce l-a deranjat, de fapt, atât de tare.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 12:48
Gigi Becali a intrat in direct dupa Bosnia Romania 31 si ia facut praf Nam vazut asa ceva in viata mea
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a intrat în direct și a dat de pământ cu bosniacii. Ce a spus și despre arbitrul de la Bosnia - România 3-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

România a plecat fără niciun punct de la Zenica după 1-3 cu Bosnia. „Tricolorii” au încheiat partida în inferioritate numerică, iar deciziile arbitrului Michael Oliver au fost intens comentate. Gigi Becali a intrat în direct și i-a distrus și pe bosniaci, dar și pe „centralul” englez.

Gigi Becali i-a „mitraliat” pe bosniaci și pe Michael Oliver pentru arbitrajul din Bosnia – România 3-1

Naționala României și-a luat adio de la locul 2 din grupa preliminară H odată cu eșecul suferit sâmbătă seară, la Zenica, cu 1-3 în fața naționalei Bosniei. Meciul a fost unul extrem de dificil din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a rezistat și a intrat a doua zi în direct. Patronul de la FCSB nu a avut milă față de bosniaci, criticându-i pentru felul în care au jucat. Latifundiarul din Pipera l-a distrus, de asemenea, și pe arbitrul Michael Oliver.

„Aia nu a fost bărbăție. Bărbăție înseamnă altceva, să fii bărbat, nu șiret… Sunt fotbalist, sunt bărbat, mă lupt. Nu înseamnă să spargi capul, să dai coate că e un arbitru englez nebun. Ăsta nu e fotbal! Tu dacă nu ești fair-play ești vagabond!

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Nu se joacă fotbalul așa, nu e fotbal ce au jucat ei (n.r. – bosniacii). Ce fel de război e ăsta? Eu nu am văzut niciodată în viața mea un asemenea arbitraj. Nu dă galbene… nu se poate juca așa. Eu știu că se joacă cu mingea, nu cu trânte sau piedici. N-am văzut așa agresivitate dusă la extrem. Deja erau lupte, nu mai era fotbal!”, a spus inițial Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, scandalizat de eliminarea lui Denis Drăguș. „Ăla vine din spate și se bagă!”

Gigi Becali a fost deranjat și de faptul că Michael Oliver l-a eliminat pe Denis Drăguș la 2 minute după ce a intrat pe teren. Patronul FCSB-ului consideră că atacantul, care este la pământ după cartonașul roșu primit cu Bosnia, merita cel mult galben.

„Drăguș ridică piciorul sus, dar ăla vine din spate și se bagă, dă capul. Putea să îi dea galben, nu roșu. Are acoperire arbitrul, dar la cum a arbitrat… N-am văzut niciodată așa ceva!”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intrat în direct după Bosnia - România 3-1 și i-a făcut praf

România, victorie la „masa verde” cu Bosnia, după scandările gazdelor? Verdictul specialistului: „UEFA...
Fanatik
România, victorie la „masa verde” cu Bosnia, după scandările gazdelor? Verdictul specialistului: „UEFA are toleranță zero! Era obligatoriu”
Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România...
Fanatik
Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România 3-1: ”Arbitru găzdar din ‘Japcă League’”
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia –...
Fanatik
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!