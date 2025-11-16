Gigi Becali a intrat în direct după Bosnia – România 3-1 și i-a făcut praf: „N-am văzut așa ceva în viața mea”

ADVERTISEMENT

România a plecat fără niciun punct de la Zenica după 1-3 cu Bosnia. „Tricolorii” au încheiat partida în inferioritate numerică, iar deciziile arbitrului Michael Oliver au fost intens comentate. Gigi Becali a intrat în direct și i-a distrus și pe bosniaci, dar și pe „centralul” englez.

Gigi Becali i-a „mitraliat” pe bosniaci și pe Michael Oliver pentru arbitrajul din Bosnia – România 3-1

Naționala României și-a luat adio de la locul 2 din grupa preliminară H odată cu eșecul suferit sâmbătă seară, la Zenica, cu 1-3 în fața naționalei Bosniei. Meciul a fost unul extrem de dificil din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a rezistat și a intrat a doua zi în direct. Patronul de la FCSB nu a avut milă față de bosniaci, criticându-i pentru felul în care au jucat. Latifundiarul din Pipera l-a distrus, de asemenea, și pe arbitrul Michael Oliver.

„Aia nu a fost bărbăție. Bărbăție înseamnă altceva, să fii bărbat, nu șiret… Sunt fotbalist, sunt bărbat, mă lupt. Nu înseamnă să spargi capul, să dai coate că e un arbitru englez nebun. Ăsta nu e fotbal! Tu dacă nu ești fair-play ești vagabond!

ADVERTISEMENT

Nu se joacă fotbalul așa, nu e fotbal ce au jucat ei (n.r. – bosniacii). Ce fel de război e ăsta? Eu nu am văzut niciodată în viața mea un asemenea arbitraj. Nu dă galbene… nu se poate juca așa. Eu știu că se joacă cu mingea, nu cu trânte sau piedici. N-am văzut așa agresivitate dusă la extrem. Deja erau lupte, nu mai era fotbal!”, a spus inițial Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, scandalizat de eliminarea lui Denis Drăguș. „Ăla vine din spate și se bagă!”

Gigi Becali a fost deranjat și de faptul că . Patronul FCSB-ului consideră că atacantul, care , merita cel mult galben.

„Drăguș ridică piciorul sus, dar ăla vine din spate și se bagă, dă capul. Putea să îi dea galben, nu roșu. Are acoperire arbitrul, dar la cum a arbitrat… N-am văzut niciodată așa ceva!”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT