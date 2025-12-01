Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv

Gigi Becali, reacție în forță după Farul - FCSB 1-2! „Amenințare” directă la adresa rivalilor de la Dinamo înaintea meciului direct!
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.12.2025 | 12:13
Gigi Becali a intrat razboinic in direct dupa Farul FCSB 12 Lam sunat pe Meme Ii spulberam pe Dinamo Ce spune despre lupta la playoff Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, anunț războinic înainte de FCSB - Dinamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa în meciul Farul – FCSB 1-2 de duminică seară. De asemenea, cu aceeași ocazie, patronul campioanei României a punctat și că, dacă formația roș-albastră va continua să se exprime în aceeași manieră, atunci nu va avea emoții în partidele următoare, nici măcar în cea contra lui Dinamo.

Gigi Becali, super-optimist Farul – FCSB 1-2: „Asta e echipa mea. Asta-mi place!”

Omul de afaceri din Pipera a dorit să scoată în mod special în evidență pressing-ul foarte avansat făcut de jucătorii lui Elias Charalambous în jocul de la Ovidiu. Astfel, tot el a dezvăluit că și-a dat seama încă din startul meciului că urmează ca FCSB să se impună fără emoții și chiar i-a și transmis acest lucru lui Mihai Stoica în momentele respective.

ADVERTISEMENT

„Ai văzut că am zis că nu mai am nicio încredere. Eu spun ce văd. Eu îți spun ce am văzut eu aseară, voi o să vă legați de repriza a doua. Nu am mai văzut de multă vreme, de un an aproape. Echipa mea aseară, ce m-a bucurat cel mai mult, pressing-ul sus, de greșea adversarul. Știam de la început, i-am dat telefon lui MM și i-am spus: ‘Stai liniștit, îi spulberăm!’.

Dacă echipa mea va juca așa, nu avem nicio treabă nici cu Dinamo, nici cu Rapid, îi spulberăm! Pressing-ul ăla în careul advers, asta îmi place cel mai mult. Pressing-ul, când faci asta, înseamnă că ai intrat în război, ca Mihai Viteazul cu sabia în față! Adică am intrat în război, te voi distruge! Nu te las nici să respiri, nu las nimic la voia întâmplării. Asta înseamnă pressing, nici nu te las să ajungi la mine în careu, ca să nu cumva să am vreun ghinion, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă...
Digi24.ro
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”

Laude pentru jucătorul criticat tot sezonul: „Și-a revenit”

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a salutat și revenirea de formă a lui Adrian Șut, cu mențiuni speciale și pentru Darius Olaru și David Miculescu:

ADVERTISEMENT
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Digisport.ro
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu

„Șut, care era numărul 1 al echipei, și-a revenit. Olaru, care el era poate și el tot pe numărul 1, nu și-a revenit sută la sută, dar optzeci la sută și-a revenit și e pe cale să fie sută la sută. Dacă ăștia doi, și acum mai am și încă un David Miculescu în plus față de din urmă… Gata, ăsta e fotbalist consacrat, nu îmi mai fac probleme cu el, că joacă bine sau rău, ăsta e fotbalist”. 

Gigi Becali, cu 5 zile înainte de FCSB – Dinamo: „Îi spulberăm!”

În continuare, patronul de la FCSB a revenit asupra meciului cu Dinamo și a explicat de ce este atât de optimist: „Și îl mai am și pe Cisotti. Și dacă încep să revină jucătorii, cum i-am văzut aseară în prima repriză, păi mi-e frică mie de Dinamo? Ce să îmi facă mie Dinamo? O să fie meci greu, normal că o să fie un meci greu, dar o să-i spulberăm! Știi pe ce îi spulber? Pe valoare!”. 

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, intervenție în forță după Farul - FCSB 1-2

Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamănă cu Chiricheș”....
Fanatik
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamănă cu Chiricheș”. Exclusiv
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut...
Fanatik
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!”. Exclusiv
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad:...
Fanatik
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!