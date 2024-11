Gigi Becali a ironizat-o pe Rapid după U Cluj – FCSB 1-2: „Mai întâi să intre în play-off”. Cu ce golgheter l-a comparat pe Bîrligea

Gigi Becali a debordat de entuziasm după U Cluj – FCSB 1-2. Patronul campioanei României n-a uitat de rivala Rapid, pe care a ironizat-o, și l-a lăudat din nou pe Daniel Bîrligea.

Gigi Becali o ia peste picior pe Rapid după U Cluj – FCSB 1-2: „Nu e chiar aproape de noi”

Ca urmare a victoriei cu liderul U Cluj, FCSB a urcat pe locul 5, cu 24 de puncte, la șase lungimi de primul loc. Campioana en-titre mai are însă de jucat și restanța cu FC Botoșani. Gigi Becali nu s-a abținut și a ironizat-o pe Rapid, care e pe locul 6, cu 23 de puncte. Becali le vede în continuare contracandidate la titlu doar pe CFR Cluj și pe Universitatea Craiova.

„Da, cam așa. Păi și Rapid. Dar știți care e treaba? Eu nu mă bag să zic. Dar Șumudică a spus că anul ăsta nu se bat la titlu, că vor podiumul acum, și că la anul se bat la titlu. Înseamnă că ei știu mai bine echipa lor decât mine, nu?

Eu de când am intrat în fotbal, știu că am zis că vreau campionatul și cupa. Așa am comentat. Am zis eu vreodată de locul 2, de podium, de play-off, cum zic ei? Ei, dacă zic așa, lasă-i să se bată ei la play-off, la podium, și să iau eu campionatul.

Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi. Au 23 de puncte? Noi 24 și un meci în minus”, a declarat Gigi Becali, conform .

Patronul roș-albaștrilor nu se teme că echipa sa ar putea suferi din cauza absențelor. La partida cu U Cluj, FCSB a pierdut cel puțin doi jucători.

„Peste două săptămâni vor juca și Tănase și Olaru și Băluță, nu vom mai avea probleme”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

L-a comparat pe Daniel Bîrligea cu Raul Rusescu: „Ăsta e mai puternic și aleargă mai mult”

și a primit noi laude din partea lui Gigi Becali. Patronul l-a comprat pe vârful brăilean cu Raul Rusescu (36 de ani), golgheterul SuperLigii în sezonul 2012-2013 (21 de goluri) și cel mai bun marcator al roș-albaștrilor în Europa League (12 goluri).

„Rusescu era mai șmecher, mai speculant, mai vulpoi decât Bîrligea, dar ăsta e mai puternic și aleargă mai mult, face presing. Rusescu era mai speculant”, a adăugat Becali. Întrebat dacă este de acord cu afirmațiile fostului său patron, Raul Rusescu a răspuns afirmativ.