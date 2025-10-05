Sport

Gigi Becali a ironizat Rapid după ce FCSB a învins U Craiova: „Cum să dai trei goluri din devieri?”

Gigi Becali, prima reacție după victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova. „Remontada și gata”. Ce a spus omul de afaceri despre rivalii de la Rapid.
Alex Bodnariu
05.10.2025 | 23:22
Gigi Becali a ironizat Rapid dupa ce FCSB a invins U Craiova Cum sa dai trei goluri din devieri
Ce a declarat Gigi Becali după 1-0 cu Universitatea Craiova

FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova și se apropie de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României. Gigi Becali, patronul clubului, a intrat în direct și le-a ironizat din nou pe rivalele din campionat.

FCSB, victorie importantă în derby-ul cu universitatea Craiova

Campioana României nu a făcut un joc excelent pe Arena Națională, însă FCSB s-a impus cu 1-0 grație golului înscris de Florin Tănase din penalty. Mijlocașul roș-albaștrilor putea să reușească o dublă, însă a ratat a doua lovitură de la 11 metri.

Rapid este noul lider al Superligii. Giuleștenii au câștigat cu 3-1 meciul de sâmbătă în fața celor de la Farul și au urcat deasupra Universității Craiova. Diferența din clasament este însă foarte mică, iar totul se poate schimba de la o etapă la alta.

Gigi Becali, glume pe seama rivalilor de la Rapid după 1-0 cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a intrat în direct la câteva minute după finalul meciului cu Universitatea Craiova și i-a ironizat pe olteni. Omul de afaceri a glumit și pe seama rivalilor de la Rapid, despre care spune că au câștigat cu mult noroc partida cu Farul Constanța.

„Craiova este, cine să fie? (n.r. despre Rapid și Dinamo) Nu, niciodată. (n.r. despre Rapid) E pe locul 1, dar nu are calitate. Cum să dai trei goluri din devieri? Dacă ajung acolo, de Craiova mi-e teamă, atât. Eu acum nu vreau să vorbesc decât de play-off. Ce, am câștigat un meci și sunt cu nasul pe sus? Remontada și gata. Hai, Domnul să vă ajute! Remontadaaa!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB mai are însă de tras până va urca pe un loc de play-off. Totuși, bucureștenii au început să lege rezultatele pozitive și se anunță, pentru încă un sezon, o candidată serioasă la titlu în Superliga României.

