Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”

Gigi Becali a comentat cea mai controversată fază a duelului Farul - FCSB, scor 1-2 în SuperLiga, care a dus la golul marcat de formația gazdă, prin Ionuț Larie.
Mihai Alecu
30.11.2025 | 23:06
Gigi Becali nu e de acord cu Rareș Vidican după meciul cu Farul. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB a obținut o victorie crucială pe terenul celor de la Farul, scor 2-1, în etapa a 18-a din SuperLiga. Roș-albaștrii s-au apropiat de play-off, însă decizia „centralului”, aceea de a acorda penalty pentru constănțeni, l-a scos din sărite pe Gigi Becali.

Gigi Becali a dat verdictul după decizia arbitrului din Farul – FCSB 1-2: „Nu e 11 metri niciodată”

În minutul 37, Ișfan a centrat în careu, iar mingea a fost deviată de un jucător al roș-albaștrilor până la Răzvan Tănasă. Ștefan Târnovanu a avut o intervenție imprudentă prin care a atins mingea, însă și-a dărâmat și adversarul, iar arbitrul Rareș Vidican a dictat penalty cu ajutorul VAR.

Gigi Becali e convins că decizia arbitrilor este una eronată. De asemenea, patronul FCSB a fost scos din sărite pentru că arbitrul a arătat 6 minute de prelungire. Finalul a fost unul pe muchie de cuțit. Pentru campioana României au marcat Șut și Miculescu.

„Ăsta nu e 11 metri niciodată. Pune mâna pe minge. Omul e portar, pune mâna pe minge. Ce să facă portarul să nu mai atingă mingea? Întinde mâna că e portar. O să vedem la analiza lui Marius Avram. După, 6 minute prelungiri? Pentru ce să dai 6 minute prelungiri?”, a declarat Gigi Becali, la TV Digi Sport.

FCSB, la doar două puncte de play-off

După meciul ce s-a disputat la Ovidiu, FCSB s-a apropiat la 2 puncte de locurile de play-off. Chiar Farul Constanța este pe locul 6, însă între campioana României și trupa lui Gică Hagi mai sunt alte două formații. UTA are un punct mai mult față de formația lui Elias Charalambous, în timp ce Oțelul Galați are același număr de puncte, dar un golaveraj mai bun.

FCSB urmează să joace un meci în Cupa României, contra celor de la UTA Arad, după care se va duela în SuperLiga, cu marea rivală, Dinamo. În tur, formația alb-roșie s-a impus, 4-3, după ce Danny Armstrong a marcat un hat-trick și a întrerupt șirul de victorii pe care formația roș-albastră îl avea contra „câinilor”.

