în etapa cu numărul 20 din SuperLiga României. Formația antrenată de Elias Charalambous a avut șansa să marcheze golul victoriei în a doua repriză, dar .

Gigi Becali a lămurit misterul penalty-ului ratat de Radunovic și cine trebuia să execute. De ce nu l-au ascultat Charalambous și Pintilii? „Dacă era Bancu, da!”

. Campioana en-titre a remizat pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 1-1, la capătul unui meci în care gruparea roș-albastră a irosit mari șanse de gol, plus o lovitură de la 11 metri.

După o primă repriză bună în care , după o acțiune superbă a echipei lui Elias Charalambous, FCSB a scăzut în intensitate, mai ales prin .

, care a transmis în direct la FANATIK SUPERLIGA că Risto Radunovic nu va mai executa lovituri de la 11 metri la campioana României.

„Au făcut schimbările, am știut și eu. Problema e că eu acum 6 luni de zile, când a ratat Radunovic, am zis: ‘Bă, Mihai, spune, niciodată Radunovic cât sunt eu aici nu mai bate el 11 metri, că nu e el de bătut 11 metri’. E cel mai bun fundaș, dar nu e de bătut, cum adică, pui un fundaș stânga să bată 11 metri?

Dacă ar fi Bancu, da, ăla are hoție. Ăsta nu, e băiat muncitor, talentat, e un om cuminte. La mine ca să bați 11 metri trebuia una din două. Ori ai talent să ai timmingul să se arunce portarul și să o dai cu latul în poartă și asta e foarte greu, ori îți alegi un colț și dai tare. Că ratezi, se poate rata, a dat pe lângă bară și-a ales prost colțul, dar aia nu a fost 11 metri bătut.

Așa se bate 11 metri (n. r. Ca Lăcătuș în finala de la Sevilla). Tare! Nu mai are timp portarul să schițeze. Noi avem jucători care pot să dea la semiînălțime, la un metru-jumate. Nu spun eu cine să bată 11 metri! Să fie atacant. Poți să ai emoții, poate să rateze, dar Radunovic nu poate să bată.

Mie Meme mi-a transmis că el le-a pus, dar nu voia nimeni să bată, cum adică să nu vrea nimeni, îți dai seama?”, a declarat la început Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: „Nu am nicio emoție la penalty, bate Miculescu, rupe plasa!”

„Nu voia nimeni din ăia care erau în teren, pentru că nu mai era Tănase, Olaru, Bîrligea, nu mai era Ștefănescu în teren care putea să bată, că ei au personalitate”, a completat Nicolae Dică.

„Poate să dea David Miculescu care e atacant și care rupe mingea. David Miculescu o rupe. Are execuție, rupe mingea. Nu am nicio emoție la penalty, bate Miculescu, rupe plasa! Radunovic nu are talent de bătut 11 metri. Horia era unul Pitu, fotbalist și i-am spus: ‘Bă, pune-l pe Tătărușanu în poartă și i-am spus, băi Tătă, îți dă numai în dreapta’. Lui Pitu i-am spus să bată tare și numai în dreapta.

I-a dat 5 din 5, 5 goluri, deci știa că îi dă numai în dreapta. Deci bate în dreapta, Tătărușanu care e portar și Pitu dădea numai în dreapta. Și apoi i-am zis să bată în stânga. 5 din 5, 10 goluri și știa unde i-o dă. Păi lui Tănase i-am zis tot așa o dată când a ratat, cum se oprește el, i-am zis:

‘Băi Tănase, nu mai bate mă așa că îmi dai emoții. Alege colțul și dă tare, te rog frumos și gata’. Când îți alegi colțul, când vrei să îl faci pe portar să se arunce, e posibil tu să te încâlcești în mintea ta, să te încurci ca puiul în lână. Ca să dai tare nu te poți încurca, ca să îți alegi colțul nu te poți încurca, dă tare, alege colțul, la revedere!

E gol, bine, nu a apărat-o, la revedere. Dar nu poate să o apere decât dacă dai pe lângă sau în bară. Aveam și noi acum încă două puncte în plus, acum eu ce spun, spun ca ei să audă că nu am chef să mă duc la ei”, a încheiat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali DEZVALUIE cum au trecut Pintilii si Charalambous peste DECIZIA LUI la Farul - FCSB 1-1