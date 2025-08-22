Întrebat despre problema cu vizele jucătorilor, Gigi Becali a trecut la dezvăluiri: „Era vecin gard în gard cu mine. Aducea băutură la Palat”

Chiar și fără Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, FCSB a remizat pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2. Gigi Becali a ținut să precizeze că celor trei jucători

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, explicații în cazul vizelor pentru Ngezana, Radunovic și Alhassan

Imediat după încheierea , patronul campioanei României a explicat cum au stat de fapt lucrurile în cazul celor trei fotbaliști care nu au primit viză.

”Cu vizele, anul trecut se putea pentru că jucam primul meci acasă, aveai timp două săptămâni să iei vize. Acum jucând în deplasare, nu am avut timp. La polonezi s-a întâmplat la fel. Ce trebuia, cred eu, trebuia să anticipăm și să cerem vize înainte, dar nu aveam motiv.

ADVERTISEMENT

Aici se cere aviz de muncă, nu ceream viză ca turist, mai ales că ei erau din Africa. Se cer vize de muncă. Aplicația UEFA, am aplicat continuu, nu ne-a răspuns nimeni. După care ne-am dus fizic la ambasadă și au intervenit oamenii noștri. De aceea ne-au și permis să intre jucătorii acolo. Poate să fie și vina staffului, e posibil, dar ce e important e că e bine: 2-2”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Cum s-a împrietenit cu fostul ambasador al Marii Britanii

Latifundiarul din Pipera, care a mai precizat că ambasadorul Marii Britanii în România se afla în concediu, și-a amintit și de fostul șef al misiunii britanice de la București, care venea la Palat să bea împreună câte un păhărel.

ADVERTISEMENT

”Dacă aplicam pentru vize de muncă, nu avea motivare. Și ambasadorul a fost în concediu, cel al Marii Britanii în România. Fostul ambasador era vecin gard în gard cu mine. Aducea băutură la Palat. Puneam și eu din bun simț un păhărel și îmi vedeam de treaba mea. Era un ambasador care vorbea perfect românește, era familiarizat”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Analizând întâlnirea de la Aberdeen, patronul campioanei României a afirmat că , însă s-a arătat încrezător că formația sa va obține calificarea în returul de la București.