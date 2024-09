Gigi Becali a lăudat doi fotbaliști după FCSB – Riga 4-1! ”Ăsta e jucătorul pe care eu l-am luat!”

și a făcut instrucție pe Arena Națională cu formația letonă. În urma acestui succes, ”roș-albaștrii” sunt pe locul 2 în clasament.

Jucătorii remarcați de Gigi Becali după FCSB – Riga 4-1

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Gigi Becali a vorbit la superlativ de căpitanul Darius Olaru, dar s-a arătat încântat și de prestația atacantului Daniel Bîrligea din partida FCSB – Riga 4-1.

”Nu poți să remarci pe cineva, pentru că nu e drept. Dar poți să remarci. Pe Bîrligea poți să-l remarci. Pe Olaru nu-l mai remarc că el e numărul 1, nu are are rost pentru că după aia trebuie să-l remarcăm în fiecare meci.

Pe Olaru nu mai trebuie să-l remarcăm, el este el și după aia să remarcăm pe alții. De remarcat, poți să-l remarci pe Bîrligea. De ce îl remarci pe Bîrligea? Pentru că s-a bătut. Ăsta e jucătorul pe care eu l-am luat, care se bate.

La primul gol, unde contează să spargi gheața, să deblochezi meciul, el a insistat și a marcat primul gol, a dat curaj. (n.r. – A jucat de frică) El știa, el a auzit declarațiile mele. Eu i-am băgat 7 atmosfere în cauciucuri. Să știi de frică și să joci”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Olaru, discurs de campion

Criticat dur de patronul FCSB după debutul ratat din întâlnirea de campionat cu Petrolul, când a și fost schimbat la pauză, Daniel și a făcut un joc consistent.

”E o fericire imensă. Vreau să demonstrez că merit să fiu aici. Ne ajută să avem moralul ridicat pentru campionat și următoarele meciuri. Am pășit pe gazon să le fac fericite pe mama și iubita mea, care sunt la stadion, și am vrut să arăt că nu sunt cel din meciul trecut. Chiar dacă nu am avut multe ocazii”, a spus atacantul.

Căpitanul Darius Olaru a reușit o ”dublă” în fața campioanei Letoniei și a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, însă el .

”Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cu aceste goluri. Au fost niște momente frumoase alături de fanii noștri. Mă bucur că am reușit să dăm 4 goluri pentru ei, au venit într-un număr destul de mare. Deocamdată mă focusez pe campionat, nu stăm prea bine și avem nevoie și de campionat. Și Ștefănescu și Bîrligea au nevoie de reușite”, a afirmat Olaru.

