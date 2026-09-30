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Gigi Becali a luat decizia în cazul Jovo Lukic la FCSB! Ce a spus după ce l-a văzut în România – Bosnia 2-4

Gigi Becali l-a vrut în vară pe Jovo Lukic de la U Cluj. Patronul celor de la FCSB a luat decizia privind transferul atacantului după România - Bosnia 2-4.
Marian Popovici
30.09.2026 | 17:15
Gigi Becali a luat decizia in cazul Jovo Lukic la FCSB Ce a spus dupa ce la vazut in Romania Bosnia 24
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Gigi Becali a luat decizia în cazul Jovo Lukic la FCSB! Ce a spus după ce l-a văzut în România - Bosnia 2-4. Sursa: colaj Fanatik
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Gigi Becali a investit bani mulţi în transferuri, în ultimele zile de mercato. Patronul FCSB i-a adus la echipă pe Meriton Korenica, Karlo Muhar şi Denis Drăguş, iar pe lista patronului a fost şi Jovo Lukic, golgheterul celor de la U Cluj.

Gigi Becali, decizie finală în cazul Jovo Lukic: „Nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă interesează”

După ce l-a văzut în România – Bosnia şi Herţegovina, acolo unde a evoluat în ultimul sfert de oră, patronul roş-albaştrilor a luat decizia în ceea ce priveşte transferul definitiv al atacantului de la U Cluj:

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„Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

A făcut ofertă de 2.000.000 de euro pentru atacant

Patronul roş-albaştrilor a fost dispus să dea 2.000.000 de euro pentru transferul lui Jovo Lukic în ultimele zile ale perioadei de mercato. Gigi Becali a declarat că afacerea a căzut pentru că nu l-au căutat cei de la U Cluj:

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”Lukic, am făcut oferta finală, de două milioane. N-am primit niciun răspuns. Dacă am făcut o ofertă publică, aștept să mă sune ei. De o săptămână tot vorbesc”, a spus patronul roş-albaştrilor la începutul lunii septembrie.

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Jovo Lukic, surprins după România – Bosnia 2-4: „Să fie o asemenea diferenţă…”

Jovo Lukic nu a avut realizări importante în confruntarea cu România. Atacantul celor de la U Cluj a declarat că nu se aştepta ca diferenţa să fie atât de mare, chiar dacă ştia că Bosnia şi Herţegovina este superioară naţionalei României:

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„Nu chiar așa. Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc. Cred că am dominat întregul meci. E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred. Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine.

În plus, fără fani. Nu e același lucru… Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a spus Jovo Lukic la final.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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