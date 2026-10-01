Gigi Becali a luat foc când a auzit de Șumudică. A anunțat deja pe cine invită la petrecerea de titlu a FCSB!

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Gigi Becali (68 de ani) a avut o reacție furibundă în momentul în care a auzit ce obiectiv și-a propus Marius Șumudică în acest sezon, pe banca celor de la CFR Cluj. Patronul celor de la FCSB, într-o explozie de optimism, a spus că echipa sa va redeveni o forță, va face eventul, apoi va juca în Liga Campionilor.

Gigi Becali, vehement când a auzit de planul lui Șumudică în SuperLiga

Gigi Becali (68 de ani) și FCSB nu se simt deloc bine nici în acest sezon de SuperLiga. După 10 etape, roș-albaștrii sunt pe locul 11, la mare distanță de liderul Dinamo. La finalul pauzei cauzate de meciurile naționalei, fosta campioană începe un nou capitol în întrecerea internă, cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe bancă.

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Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, (55 de ani). Antrenorul celor de la CFR Cluj a spus că va încheia sezonul intern peste FCSB în clasament. „Stai liniștit că o să termin campionatul peste FCSB!” a spus tehnicianul din Gruia, într-o discuție cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii de la FANATIK.

Auzind aceste planuri mărețe ale lui „Șumi”, patronul celor de la FCSB a explodat: „Nu poate să facă el asta. Vorbim prostii. Ia să vedeți cum iau eu campionatul, cum la final termin turul pe locul 1, la diferență de puncte. Apoi intru în play-off, iau campionatul, iau și Cupa României, apoi intru și în Liga Campionilor”, a replicat Becali.

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Ce oaspeți de seamă invită Gigi Becali la petrecerea de titlu a FCSB

Gigi Becali a făcut deja și „planul” privind petrecerea de final de sezon, când, spune el, va sărbători un nou titlu. În afară de Marius Șumudică, spune că îi mai cheamă la eveniment și pe marii săi rivali din SuperLiga: Mihai Rotaru (patronul de la Universitatea Craiova) și Dan Șucu (patronul Rapidului). „(n.r. Îl invitați și pe Șumi la petrecerea de titlu) Da, și pe Șumi, și pe Mihai Rotaru, și pe Dan Șucu. Și pe Renovatio (Dinamo)”.

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, i-a insuflat un optimism uriaș lui Gigi Becali. „(n.r. Cum v-a încurajat Laurențiu Reghecampf?) El mi-a spus: ‘Băi Gigi, ai cea mai bună echipă, iau campionatul la pas, peste 10 etape sunt pe locul 1. Nu e nevoie să te bagi deloc, pentru că la pauză când te-ai fi băgat tu, va fi meci câștigat’. / ‘Băi, cum chiar așa?’ Păi atunci de ce să mă mai bag? La revedere, am spus eu, nu?”, dezvăluia Becali.

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